Daniel Bisogno se convirtió en tema de conversación en las redes sociales, esto luego de que el tiktoker Kunno compartiera en su cuenta de Instagram que se había topado con la estrella de Ventaneando en un reconocido antro gay de la zona rosa, ahí en la CDMX.

El conductor de TV Azteca no tuvo problema alguno al momento de posar ante la cámara del influencer regiomontano, quien no dudó en presumir este inesperado encuentro. Además del breve clip, el pupilo de Pati Chapoy publicó una fotografía donde se le ve muy sonriente al lado de sus nuevos amigos, todos pertenecientes a la comunidad LGBT+.

El conductor de Ventaneando presumió en sus redes sociales que pasó una divertida velada en un antro gay de la CDMX.

La fotografía no tardó en hacerse viral por todas las redes sociales, esto debido a que es la primera vez en mucho tiempo que Daniel se presume en este tipo de lugares. Recordemos que el conductor ha tomado la decisión de ocultar que es gay para evitar escándalos en la televisora del Ajusco, o al menos eso es lo que dice su ex amiga Raquel Bigorra.

La falsa boda de Kunno

Kunno causó gran furor en redes sociales al anunciar su boda, la cual terminó siendo falsa.

Cabe destacar que esta polémica fotografía llega semanas después de que Kunno anuncia su boda tras tres meses de noviazgo con el también tiktoker Luis Ruelas. Fue a principios de agosto cuando el influencer regiomontano le reveló a sus fans que se había comprometido, pero al final todo resultó ser parte de una broma para un video de YouTube.

“Les tengo que platicar esto ahora, pero esto de que me voy a casar es una broma para YouTube que se salió completamente de control. La verdad es que no pensé que fuera a hacer este ruido porque yo había visto varios videos de otras personas que decían estas bromas a sus seguidores, pero ya me di cuenta que no sirvo para esto”, declaró en Instagram.

¿Quién es el novio de Daniel Bisogno?

Se dice que el novio del polémico conductor tiene una excelente relación con su familia.

A pesar de que Daniel Bisogno nunca ha aceptado su homosexualidad en público, se dice que es novio del influencer Jesús Castillo. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, el joven de 23 años de edad estudia derecho en la UNAM. Respecto a su romance, se sabe que se conocieron en un bar de la CDMX.

Fotografías: Redes Sociales