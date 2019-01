¡Daniel Bisogno se operó la cara para verse más joven! (FOTOS)

El que empezó el año con imagen nueva es el conductor de ‘Ventaneando’ Daniel Bisogno, de 45 años, pues hace unos días decidió someterse a una cirugía plástica en el rostro con la finalidad de lucir más joven.

Bisogno platicó que hace 10 años estuvo a punto de sufrir una parálisis facial, lo que afectó su párpado izquierdo y fue hasta ahora que quiso ponerle solución.

ENTREVISTA

-Daniel, estás estrenando nueva imagen...

“Así es, en ésas andamos; me animé a hacerme esta operación que había estado postergando, ya que hace como 10 años estuvo a punto de darme una parálisis facial, y no me dio, pero el párpado izquierdo se cayó mucho y con los años se fue recuperando. Sin embargo, luego de 10 años y entrando a los 40, noté que ya estaba muy caído y con la bolsita muy grande, y fui con una cirujana oftalmológica que me recomendaron”.

-¿Eso fue lo que te animó para operarte?

“Pues sí, la doctora Erika Guillén me explicó cómo era el procedimiento y me encantó, sin dolor y sin anestesia completa; y es la operación de moda, varios famosos se han hecho esta misma cirugía, como Alejandro Fernández, Adal Ramones y Alfredo Adame”.

-¿Cómo fue el procedimiento?

“El diagnóstico fue ptosis palpebral (caída de párpados superiores), dermatochalasis (laxitud de tejidos palpebrales superiores e inferiores), y la cirugía consistió en reinserción del músculo elevador de ambos párpados superiores, para corregir la ptosis palpebral; blefaroplastia de parpados superiores e inferiores; y tarsorrafia externa para dar soporte a ambos párpados inferiores. Son términos médicos, pero en sí me abrieron y reinsertaron el músculo elevador del párpado, y en los de abajo, sacaron las bolsitas de grasa: cortan un pedazo de piel del párpado caído. El caso es que lo dejan a uno como nuevo”.

