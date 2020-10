Daniel Bisogno recibe fuerte regañiza por llamar GORDA a Chiquis Rivera

Daniel Bisogno se burla de Chiquis Rivera y le dan tremenda REGAÑIZA

Daniel Bisogno y Pedrito Sola recibieron un fuerte regaño por parte de Pati Chapoy durante la pasada emisión del programa ‘Ventaneando’, esto porque ambos conductores se burlaron de Chiquis Rivera por mostrarse llorando en Instagram al enterarse que había sido nominada por primera vez a los Grammys Latinos.

Sin embargo, la crítica no quedó aquí, pues Pedrito Sola y Daniel Bisogno aprovecharon el momento para hablar sobre el físico de Chiquis Rivera, pero nadie se esperaba que Pati Chapoy saliera a la defensa de la hija de Jenni Rivera y diera tremenda regañiza a ambos conductores.

“Chicos, estamos nominados a un Grammy Latino. ¡No puedo respirar! ¡Estoy tan feliz, tan contenta!”, dijo Chiquis Rivera entre lágrimas.

Pati Chapoy regaña a Daniel Bisogno en vivo

El conductor de 47 años de edad inició la crítica con este polémico comentario: “No puede respirar, no puede respirar la gorda”, al cual se le sumó Pedrito Sola, quien mencionó que Chiquis Rivera era una escandalosa: “¡Ay no, que no ma...! Bien escandalosa, gorda”.

Daniel Bisogno y Pedro Sola se burlaron del peso de Chiquis Rivera en Ventaneando.

Minutos más tarde, Daniel Bisogno trató de suavizar su comentario realizado en contra del físico de la hija de Jenni Rivera: “Es una muchacha llenita, ya ves que ahora no puedes decir ‘Estoy gordo’ porque a lo mejor me estoy atacando a mí mismo”.

Por si fuera poco, Daniel Bisogno criticó la cara de la intérprete de ‘Con La Misma Bala’, la cual lucía bastante hinchada de tanto llorar: “Mira el labio con harto colágeno, ya así como chuleta ahumada”.

Ante dichos comentarios, Pati Chapoy lanzó un fuerte regaño a ambos conductores: “Qué bueno que esté llorando, y tú y tú son una bola de amargados, envidiosos”, posteriormente se dirigió a Daniel Bisogno para decirle: “A tí te gustaría tener la boca de ella, no tienes labios”.

Mira las críticas de Daniel Bisogno y Pedro Sola hacia Chiquis Rivera a partir del minuto 10:14.

Fotografías: Instagram