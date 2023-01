Daniel Bisogno protagoniza fuerte pelea en redes son su exnovio

Daniel Bisogno y su ex novio protagonizan fuerte pelea en redes sociales.

La vida sentimental de Daniel Bisogno ha dado mucho de que hablar, esto tras ventilarse que presuntamente mantenía una relación con un joven abogado, con quién terminó por la diferencia de edad, ante esto, en redes sociales han evidenciado que el conductor y su ex se han lanzado fuertes indirectas.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que a lo largo del 2022 Daniel Bisogno fue relacionado sentimentalmente con Jesús Carillo, un joven abogado de 28 años de edad, sin embargo, se especula que la relación había llegado a su fin, porque el conductor no quiso hacer público el romance.

Aunque la separación se había dado en completo hermetismo, y ninguno dio declaraciones al respecto, ahora en redes sociales circulan diversos mensajes que aseguran que tratan de fuertes indirectas entre Daniel y Jesús.

Daniel Bisogno manda indirectas a su ex novio

¿Qué pasa entre Daniel Bisogno y Jeús Carrillo?

Por medio de redes sociales, Daniel Bisogno habría dejado en evidencia que la presunta relación con Jesús Carillo, habría terminado mal, pues incluso se especula que el joven abogado inicio una nueva relación con un millonario y lo habría presumido en redes con en donde escribió:

"Hoy voy a entrenar con el guapo" y "Hoy presenté al guapo con todos mis amigos", se lee.

Ante esto, Daniel Bisogno, se habría pronunciado, haciendo referencia a la canción de Shakira y Bizarrap, lanzando una fuerte indirecta a modo de chiste:

"Mija no se crea ni Rolex ni Casio. Ud es reloj de pared, en cualquier lado la clavan", escribió.

Como era de esperarse, el mensaje no pasó desapercibido para los seguidores de Daniel Bisogno, quienes aseguraron que se trataba de una indirecta para su ex, y fue tanto el furor que ocasionó, que Jesús Carillo respondió al respecto:

"No amigos, yo no me adjudico o respondo a indirectas ni agresiones. En mi vida solo recibo amor y estoy rodeado del mismo, por lo tanto, es lo único que tengo para dar. Compadezco a esas almas condenadas a la soledad o compañía remunerada", escribió en su cuenta de Twitter.

El comentario de “compañía remunerada” llamó la atención de los seguidores de Daniel Bisogno, quién escribió poco después: "Increíble que la gente sea tan cínica".

¿Quién es Jesús Castillo, pareja de Daniel Bisogno?

¿Quién es el novio de Daniel Bisogno?

Jesús Carillo es un joven abogado de 28 años de edad, quién habría sostenido un romance con el conductor Daniel Bisogno, e incluso se especulaba que ya tenían planes de boda.

Daniel Bisogno y Jesús Carillo, se llevan 20 años de diferencia de edad, y se especula que ya tenían planes de boda.

Sin embargo, Daniel Bisogno nunca ha aclarado su situación sentimental con Jesús Carrillo, e incluso ante la divulgación de fotografías amenazó con entablar una denuncia contra la revista.

