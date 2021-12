Daniel Bisogno pierde un diente en set de Ventaneando, ¿qué estaba haciendo?

En la emisión del viernes 17 de diciembre de Ventaneando, Daniel Bisogno apareció con cubrebocas y esto generó intriga entre los televidentes, quienes se cuestionaron el motivo y aunque muchos afirman que es porque dio positivo a COVID-19. Posteriormente, el mismo presentador explicó que fue porque se rompió un diente al morder una empanada.

Desde el inicio de la emisión, le preguntaron el motivo que lo llevó a portar la medida preventiva contra el contagio del nuevo coronavirus y fue entonces que explicó que prefería perder el glamour, antes de aparecer chimuelo a nivel nacional.

Muchos de los escándalos más impactantes de Bisogno han sido precisamente en Ventaneando, en programa más famoso de TV Azteca y en el que lleva ya muchos años de su carrera como presentador mexicano.

Según lo que el polémico presentador contó, el accidente que tuvo fue en un restaurante de la Ciudad de México, en donde comió una empanada y el alimento le botó la carilla, por lo que sus dientes se veían disparejos y prefirió aparecer con cubreboca.

“Posiblemente me lo tragué. Ese día tuve que correr a buscar a una dentista que me atendió en la madrugada y ya me puso uno provisional”.