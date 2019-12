Daniel Bisogno nos revela cómo pasa las fiestas navideñas ¡escándalo!

Daniel Bisogno nos revela cómo pasa las fiestas navideñas

El famoso conductor platico con los seguidores de la cuenta oficial de instagram del programa Ventaneando de Tv Azteca, la peculiar forma en la que acostumbra celebrar la navidad con su familia.

Y es que muchos de los famosos toman la tan esperada fecha para salir y divertirse en países lejanos, cruceros o en lujosos antros; Pero este no es el caso de Bisogno, quien admite que la navidad siempre la ha pasado en familia, desde que era muy pequeño cuando iba a visitar a su abuela en las épocas decembrinas, pero eso ha cambiado un poco actualmente, ya que su abuela falleció hace algunos años y la sede de las celebraciones navideñas ha cambiado al hogar del conductor.

“Yo hago el bacalao, desde desmenuzar, dejarlo remojando, hacer absolutamente todo, hasta que queda delicioso, es una famosa receta de mi abuela y ella me la enseñó a hacer, a mi familia le encanta” comentó orgulloso el conductor.

Además Daniel Bisogno presume que una de sus especialidades, es el pavo. Admite que lo ha preparado en varias presentaciones y se ha inventado muchas ideas locas para lograr encantar a su familia.

“Lo he hecho relleno, al estilo alemán, pibil, el cual queda como cochinita de pavo, una verdadera delicia. Y de las veces que mejor me ha quedado, lo lleve a cocinar a una carnicera por casa de mis padres, donde venden carnitas, le pedí a los dueños que metiera mi pavo al tambo, no sabe usted la delicia, se los recomiendo haganlo y sabe glorioso” concluyó el conductor.

Admite que su familia es muy unida y todos comparten recetas para lograr degustar a todos los presentes, por lo que comenta que su madre prepara unos ravioles muy ricos.

El conductor finalizó el video con bello mensaje a sus seguidores “Lo más importante de todo es pasarlo en familia, pasarla bien y ser feliz”.

