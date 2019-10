Daniel Bisogno no quiso trabajar con una conductora de TV Azteca ¡Impactante!

La Academia estará de vuelta en TV Azteca y el conductor del reality show será Adal Ramones junto con Cynthia Rodríguez, sin embargo, han invitado a diversos conductores del Ajusco para unirse al proyecto.

Y es que según Álex Kaffie reveló que la producción del reality show de TV Azteca mostrará nuevas propuestas en el programa, pues han decidido que algunos conductores de la televisión podrán estar dentro de la casa, para mostrar a los televidentes las cosas que sucedan con los participantes.

En redes sociales han revelado que Daniel Bisogno quien forma parte de "Ventaneando", no quiso trabajar junto con Flor Rubio, pues hace algunos años la periodista de espectáculos estuvo trabajando en Televisa.

Sin embargo, una de las invitadas para esta nueva temporada era Flor Rubio, la ex conductora de Televisa, pero todo parece indicar que Daniel Bisogno no estuvo de acuerdo y condicionó a los productores pues no quiere trabajar con ella, por esta razón la presentadora de "Venga la Alegría" no estará en la nueva temporada de "La Academia".

Cabe mencionar que la participación de los conductores será antes de que inicie oficialmente La Academia, pues el reality show se estrenará el próximo 3 de noviembre; los presentadores solo estarán tres días en la casa.

Recordamos que el conductor de TV Azteca ha estado en el ojo del huracán luego de que una famosa revista de espectáculos, filtró imágenes muy comprometedoras de él junto con un hombre, posteriormente unos videos fueron compartidos en las redes sociales. Esta situación ha enojado al conductor, incluso expresó su enojo hacía un periodista.

