Daniel Bisogno manda a la “MAÑANERA” a Anel Noreña ¡Qué le lloré a AMLO! (VIDEO)

Las polémicas no paran tras la muerte del Príncipe de la Canción: José José; pues luego de que escondieran su cuerpo ahora lo rodean problemas familiares por el lamentable destino de sus restos.

En esta ocasión fue Anel la que ahora rompió en llanto en el foro de Ventaneando, tras escuchar la entrevista que Sara Sosa concedió a Univisión, en la que aseguró que el cuerpo de José José será cremado y las cenizas se dividirán entre México y Miami.

Daniel Bisogno manda a la “MAÑANERA” a Anel Noreña ¡Qué le lloré a AMLO! (VIDEO)

Así lo expresó textualmente Anel Noreña: "Su papá debe venir a México así como está para que todo México lo veamos (...) Préstenoslo nada más para que lo vea su México”.

Pero eso no fue todo, pues la ex esposa del príncipe de la canción no pudo evitar las lágrimas y dijo que está considerando en acudir a La Mañanera, a lo que el conductor Daniel Bisoño también le dijo que se presentara allá, para que intervenga el gobierno de México.

Dale click a la estrella de Google New y síguenos

Hay que destacar que “La Mañanera” es la conferencia que da todos los días el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional, donde atiende todos los días a todos los medios de comunicación y casos especiales; por lo que Anel está considerando ir para pedirle que interceda y los restos de José José regresen a México para recibir homenaje de cuerpo presente, así lo explicó:

"¿Si no quién va a hacer?, ¿quién puede tener la autoridad si no ese gobierno?". "(José Joel y Marysol) no están de acuerdo, que te quede claro, Sarita, y están promoviendo que no lo cremen".

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Escalona quiere ENAMORAR a Daniel Bisogno enseñando sus pompas (VIDEO)

Entre otras cosas, Anel se mostró también desesperada ya que sus hijos no se han comunicado con ella: "(José Joel y Marysol) no me contestan porque están ocupados, no pudo haber quedado en eso después de ocho días que se lo dejaran ver".