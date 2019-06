Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González y ella lo odió hasta la muerte

Daniel Bisogno está en el ojo del huracán por ser quien provocara la tendencia nacional por supuestamente desenmascarar a Raquel Bigorra a quien Paty Chapoy llamó traicionera en Ventaneando.

Ahora con la muerte de Edith González se revive un momento penoso en el mundo del espectáculo que ni siquiera Edith le pudo perdonar al conductor de Ventaneando de TV Azteca.

Y es que “el muñeco”, Daniel Bisogno llamó Cascajo a Edith González Justo cuando se realizó uno de los primeros intercambios de talento entre las televisoras rivales, esto mediante un Tuit que dice lo siguiente:

Letrero visto fuera de TV Azteca: “Se recibe Cascajo”, en alusión a la llegada de la querida y recién fallecida Edith González.

TE PUEDE INTERESAR: Muere Edith González

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

Este tema recientemente lo revivió Daniel Bisogno al tocarlo en el revelador programa de internet “En Casa de Mara” en donde admitió que esto si sucedió y que fue una de las acciones que le han traído graves consecuencias.

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

"Estaba en el Tenorio y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo, y yo puse en mi Twitter ‘se recibe cascajo’, y no olvídate, hasta la fecha no me habla Edith González". Confirmó el conductor de Ventaneando.

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

Además de esta situación, el conductor aseguró que ya había intentado acercarse a Edith González, sin embargo está lo rechazó incluso en las grabaciones de promos de navidad, en donde ni siquiera lo abrazó.

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

Según los medios de espectáculos, en el año 2010 cuando esto ocurrió, Paty Chapoy estuvo muy enojada con Daniel Bisogno y decidió no meter las manos al fuego por él debido a que sus palabras habían molestado a los altos mandos del canal.

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

“La rabia que Daniel le tiene al mundo la saca por lugares donde no debe”, dijo en su momento la conductora de espectáculos de TV Azteca Paty Chapoy, en referencia al acto de Daniel Bisogno por llamar a Edith González “Cascajo”.

Daniel Bisogno llamó “Cascajo” a Edith González.

Sin embargo este tuit que pudo costarle una fuerte multa por parte de la administración del canal, ahora es estandarte de su nuevo programa de radio.

El conductor Daniel Bisogno ahora usa este terrible calificativo con el que insultó a la ya fallecida Edith González para nombrar su programa en Radio Universidad de la Comunicación, “Se recibe Cascajo”, en el cual comparte micrófonos con los Jonas Vloguers.