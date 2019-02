Daniel Bisogno le roba el trabajo a Horacio Villalobos

El pasado 6 de febrero, Horacio Villalobos reapareció en el programa ‘Dispara Margot, Dispara’ para despedirse de sus compañeros y seguidores, pues durante el 2018 tuvo tanto trabajo que se enfermó de estrés.

Daniel Bisogno le roba el trabajo a Horacio Villalobos

Durante sus palabras de despedida mencionó que su lugar pudiera ser ocupado por Daniel Bisogno. Todo comenzó cuando Villalobos cuestionó a Sergio Zurita y el equipo si consideraban incluir a alguien más en la emisión.

QUIZÁ TE INTERESE: ¡TV Azteca en problemas por abuso sexual!

“Vamos a suponer que logro convencer, por decirte algo, al enloquecido de Bisogno, pero él está bajo las órdenes de Pati Chapoy y cuando le diga: 'Danielito nos vamos dos semanas a transmitir”, no lo tengo entonces no. Él sería algo aproximado, me entiendes, pero si poner a alguien ahí es presión no sería justo, si pongo a alguien sería diferente, pero por lo pronto no quiero hacer una sustitución”.

Daniel Bisogno le roba el trabajo a Horacio Villalobos

Esta información llegó a oídos Daniel quien sin dudar mandó su respuesta.

Yo el más feliz del mundo! https://t.co/HaPdx7BPws — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 7 de febrero de 2019