Daniel Bisogno habla de su accidente: “No iba BORRACHO ni atropellé a nadie” (FOTOS)

El conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisogno, hace unos días se vio involucrado en un accidente automovilístico, en donde conducía su camioneta Chevrolet Equinox.

En cuanto al accidente surgieron rápidamente los rumores de que el famoso conductor se encontraba en estado de ebriedad cuando ocurrió el accidente y ante ello hasta ahora se ha defendido sobre dichos rumores:

Bisogno ha declarado recientemente que es mentira que estaba alcoholizado, pues el venía de trabajar y no beber, como muchos han utilizado para difamarlo en redes sociales.

Fue en las redes sociales donde se dieron a conocer las fotos del percance, en donde algunos usuarios especularon que Bisogno iba en estado de ebriedad.

El conductor de “Ventaneando” ha declarado: "Yo estaba perfectamente bien, si hubiera estado con alguna copa encima, ahí estuvieron los policías y se hubieran percatado y ellos hubieran procedido de otra manera".

Daniel Bisogno detalló que el incidente ocurrió a la altura de la colonia Anzures, minutos después de salir de dar función en el Teatro Aldama con la obra “El tenorio cómico”, el mismo conductor comentó que "Salinas venía a media cuadra de mí y a la hora de cruzar, se me estrelló del lado derecho el chavo de la moto, ahí están las fotos.”

"Inmediatamente me paré, me bajé para auxiliarlo, yo fui el que llamó a la ambulancia, estuvo al pendiente de él, aunque fue él quien me chocó".

Buen día culeyes queridos gracias por preguntar! Anoche saliendo de mi función iba rumbo a mi casa y al cruzar una calle un chavo en su moto se me estrelló en el lado derecho de la camioneta, afortunadamente el joven está perfecto y yo también. Solo el susto. Los quiero. — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) 22 de junio de 2019

Por último, Daniel Bisogno explicó que el motociclista no tenía seguro: "Estuve al pendiente de que estuviera bien, aunque él venía a exceso de velocidad y fue él quien me impactó. Yo iba a mi casa porque hoy (ayer) tengo función en Guadalajara y quería dormir un poco más pero al final me fui a hasta las cuatro de la mañana".