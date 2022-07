Daniel Bisogno habla de la denuncia que hay contra Ricky Martin y duda de ella

Daniel Bisogno, conductor de Ventaneando, ha opinado en el programa sobre la situación en la que se enfrenta Ricky Martin después de que fue denunciado por violencia doméstica y tener una orden de restricción hacía un sobrino del cantante, quien es la supuesta víctima. El conductor duda que sean ciertas.

Pedro Sola también se suma a la duda, ya que señala que suena inverosímil que el famoso cantante Ricky Martín viajará a cada rato de Estados Unidos a su ciudad natal, Puerto Rico, para acosar a la víctima con quien aparentemente tuvo una relación que concluyó hace dos meses.

Al final, Daniel Bisogno concluye en que debe tratarse de una extorsión económica hacia Ricky Martin. Pues el sobrino, cuya identidad no ha sido conocida públicamente por el proceso legal en el que se encuentra, podría querer cobrar una cuantiosa suma de dinero para que retire los cargos. Conoce más información del caso en La Verdad Noticias.

Desacreditan supuesta relación entre Ricky Martin con el sobrino

El conductor Daniel Bisogno junto a su compañero Pedro Sola.

Daniel Bisogno y Pedro Sola comentan que suena imposible que Ricky Martin estuviera interesado en acosar un sobrino menor de edad y desacreditan la situación ya que también, el mismo hermano del famoso cantante ha comentado que el joven de 20 años que lo está acusando tiene problemas mentales.

Asimismo, el conductor agregó que quien podría querer terminar su relación con Ricky Martin: "Ahora, ¿quién va a cortar a Ricky Martin? a mi no me vengan... no existe alguien sobre la faz de la Tierra que corte a Ricky Martin, ni los novios ni las novias que ha tenido. Aunque no sea cierto, capaz que sí está el sobrino pirado”.

¿Cuál es la edad de Daniel Bisogno?

Daniel Bisogno tiene 49 años y 20 años trabajando en Ventaneando.

El famoso conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno, nació el 19 de mayo de 1973 por lo que actualmente tiene 49 años. Asimismo, tiene una participación de 25 años en el programa Ventaneando y se ha caracterizado por sus polémicos comentarios sobre los famosos.

Aunque recientemente se ha anunciado que Daniel Bisogno por fin dejará de colaborar en Ventaneando.

