Daniel Bisogno explota contra sus haters: Me la pelan

El famoso conductor Daniel Bisogno ha sido el famoso que ha estado envueltos en más polémicas durante las ultimas semanas, esto después de que Raquel Bigorra lo ‘traicionó’ y expuso su divorcio y supuesta homosexualidad.

Tras este bochornoso hecho los comentarios en contra y acerca de Daniel Bisogno no se han detenido, y mucho menos después de que estuvo involucrado en un accidente automovilístico.

Ahora, tras una larga temporada de la polémica, el famoso conductor ha tenido suficiente y estalló en contra de sus detractores, pues incluso su respuesta dejó pasmados a sus seguidores.

Tras las incontables criticas que ha recibido el conductor parece que finalmente tuvo suficiente e hizo una contundente declaración a los medios dirigida a todas las personas que están empeñadas en hundirlo mientras se encuentra en esta situación.

Así que tras las cuestionantes insistencias sobre su vida sexual, donde incluso fue relacionado con el famoso actor mexicano Kuno Becker, Daniel Bisogno le puso un hasta aquí a sus haters con la siguiente declaración.

“¡Me la pelan! Peores toros he lidiado en mi vida y siempre he salido, y saldré triunfante. ¿Pero saben por qué? Porque sé quién soy y la gente que me conoce. Por eso, pongan lo que pongan, digan lo que digan, ¡me importa una reverenda chingada!”.