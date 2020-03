Daniel Bisogno envía indirecta a Tania Rincón y Mauricio Barcelata por estar en Televisa

Para todos fue una gran sorpresa el que los conductores Tania Rincón y Mauricio Barcelata ahora formen parte del talento de Televisa, especialmente Tania quien se consolidó en la televisión gracias a su larga participación en TV Azteca. Por lo cual, el conductor de “Ventaneando”, Daniel Bisogno, no se quiso quedar callado y le envió una contundente indirecta Mauricio y Tania.

Algunos consideran que lo que hizo Tania Rincón fue “traición”; mientras que Mauricio Barcelata desde hace tiempo se había separado de TV Azteca por presuntamente tener conflictos con algunos productores, Tania salió “por la puerta grande”. Así que a todos les cayó de sorpresa que ingresara a Televisa en la conducción del nuevo programa “Guerreros”.

Por lo cual, uno de los conductores más polémicos de Azteca, Daniel Bisogno, no se quedó con las ganas, y en un programa en vivo de “Ventaneando” realizó un comentario con una fuerte indirecta hacia Tania y Mauricio. Durante una emisión del programa vespertino de espectáculos, el actor Vadhir Derbez acudió para promocionar su película “Veinteañera, Divorciada y Fantástica”.

Mientras Vadhir platicaba sobre la película donde participa, la conductora Pati Chapoy hizo hincapié en que Vadhir Derbez es egresado del CEFAT, escuela de actuación perteneciente a TV Azteca; por lo cual, Pati reconoció que esa institución a sido el semillero de grandes talentos que están en teatro, cine y otras televisoras.

Daniel Bisogno envió comentario

Justo cuando Pati Chapoy hacía mención del aniversario que tendrá el CEFAT por sus 22 años:

“Para que vean que el CEFAT al día de hoy sigue surtiendo a Azteca…”

“... Al cine, al teatro, a Televisa, a Telemundo, Univisión, a Imagen, a Multivisión, en fin”...

El conductor Daniel Bisogno interrumpió a la conductora para hacer un comentario que muchas personas del público catalogaron como indirecta:

“El nuevo programa de Televisa lo conduce Barcelata y Tania Rincón… ¡fíjate!, ¿no?”.

Con esto, Daniel Bisogno podría estar mandando una fuerte indirecta contra los ex conductores de TV Azteca. sin embargo, ninguno de los dos ha dado su opinión al respecto. Pero esta no es la primera vez que Bisogno demuestra que no tiene “pelos en la lengua” para enviar contundentes mensajes contra los artistas que cambian a TV Azteca por Televisa.