Daniel Bisogno en pleito con Pati Chapoy por culpa de Rosario Murrieta/Foto: Tribuna

Se dice que el conductor Daniel Bisogno y la presentadora y productora Pati Chapoy son grandes amigos desde que comenzaron a trabajar juntos en “Ventaneando”. Sin embargo, parece que la buena relación entre ellos “pende de un hilo”, ya que han revelado que Daniel está en pleito con Pati por culpa de Rosario Murrieta.

Según el medio “El Universal”, ahora que Pati Chapoy de 70 años no puede asistir presencialmente al programa de espectáculos por la cuarentena, la periodista tuvo que dejar a alguien de su equipo de trabajo para que se hiciera cargo de producir el programa y conducirlo, como ella lo ha hecho durante más de una década.

Aunque el team de “Ventaneando” pensó que sería Daniel quien tomaría la batuta con la ausencia de Chapoy (como lo ha hecho en otras ocasiones), en realidad quien quedó al mando fue la productora y periodista Rosario Murrieta. Esto causó el enojo del conductor mexicano, quien no estuvo de acuerdo con la decisión.

Rosario Murrieta y Pati Chapoy/Foto: Youtube

Daniel Bisogno en contra de Rosario Murrieta

De acuerdo con el medio, el conductor de TV Azteca no está acatando las órdenes de la “jefa suplente”, también otros miembros del equipo de “Ventaneando” no están conformes con que Murrieta sea el reemplazo de Pati en esta cuarentena. Recordemos que la conductora ahora ha estado transmitiendo desde su casa al no poder asistir al estudio.

"Personal de la producción fue testigo de las discrepancias entre productora y conductor.”, escribieron en “El Universal”.

Esta no es la primera vez que Bisogno de 46 años hace un berrinche por la decisión de su amiga y jefa, ya que constantemente suele hacer reclamos de lo que no le parece y Pati normalmente le hacía caso a las peticiones. Sin embargo, en esta ocasión, Daniel no logró salirse con la suya y tiene que seguir las reglas de Rosario Murrieta mientras dure la cuarentena.