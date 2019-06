Daniel Bisogno dice: “es truqueado” video de su beso con otro hombre (VIDEO)

Daniel Bisogno a vivir de una de las semanas más polémicas de su vida, esto después de darse a conocer un video en el que supuestamente se le ve besando a otro hombre.

Después de una semana dura en donde fue atacado en las redes sociales y en donde fue la burla con memes y demás notas, por fin habló del tema en el programa de espectáculos donde el mismo es conductor.

Después hablar acerca la polémica también surgida en torno a él y a Raquel Bigorra en una supuesta traición con la cual acabó su amistad, él mencionó por breves momentos lo ligado al video.

Resulta que al parecer todo fue una obra por parte de Raquel Bigorra quien conocía demasiado al conductor ya que se consideraban grandes amigos incluso eran compadres.

Sin embargo y después de desviar el tema principal de esta semana que era el beso y la supuesta salida del clóset de Daniel Bisogno, ahora se hablaría más del divorcio.

Dani Bisogno captado en antro gay / Foto: Tv Notas

Sin embargo Daniel Bisogno no desaprovechó la oportunidad y las cámaras para hablar al respecto, en un breve comentario hizo alarde de que el video estaba “amañado y truqueado”, dejando en claro que no era él o que él no tendría esta preferencia sexual.

Las respuestas que han surgido en torno a este caso, a través de redes sociales han indicado que no creen en lo que Daniel Bisogno dijo frente a las cámaras, al parecer sería la única vez que él hablaría al respecto el tema y tío como cerrado este caso.