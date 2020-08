Daniel Bisogno dejó desempleada a una ex conductora de TV Azteca ¡A la calle!

Daniel Bisogno deja sin trabajo a una ex conductora de TV Azteca

El polémico conductor Daniel Bisogno del programa "Ventaneando", volvió a hacer de las suyas, pues tras protagonizar un momento bastante polémico por las supuestas confesiones que Raquel Bigorra hizo a una revista de espectáculos, ahora la presentadora se quedó sin trabajo.

Todo parece indicar que aún existe una enemistad con el presentador de TV Azteca y la ex conductora de "Venga la Alegría", ya que Bisogno no ha perdonado la traición que sufrió por las declaraciones que hizo la cubana sobre su vida sentimental y privada, lo que desató un fuerte escándalo.

Según Alejandro Zúñiga, comentó a través de su canal de YouTube, que Daniel Bisogno dejó sin chamba a Raquel Bigorra, pues ahora que el conductor es uno de los productores de una obra de teatro en la que participaba la conductora, en esta nueva temporada ella no saldrá.

Daniel Bisogno le quita la chamba a Raquel Bigorra

La obra de teatro "A oscuras me da risa" iniciará el próximo 9 de octubre, por lo que la producción ha estado promocionado la esperada temporada, pero en aquella publicidad no aparece Raquel Bigorra, pues el presentador de TV Azteca decidió que la cubana no esté y en su lugar estará Maribel Guardia.

Por haber ventilado la vida íntima del conductor de "Ventaneando", la presentadora Raquel Bigorra se quedó sin trabajo en la puesta en escena, pues recordamos que también ha dejado de participar en la televisión tras el final del programa "Tu casa TV".

Raquel Bigorra se queda sin trabajo

Daniel Bisogno y Raquel Bigorra se han distanciado desde que sucedió el escandaloso momento, que causó todo un revuelo en las redes sociales, pues se dieron a conocer íntimas cosas de la vida del conductor de TV Azteca. ¿Crees que lo que pasó sigue afectando la carrera de la conductora?