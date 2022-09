Daniel Bisogno defiende a Ana Claudia Talancón tras aparecer alcoholizada

Ana Claudia Talancón ha sido uno de los temas más mencionados y buscados en las redes sociales, debido a su 'extraño' comportamiento durante la premiere de la película 'Soy tu fan', pues se mostró muy alegre pero presentó dificultad para articular palabras y mantener el equilibrio.

Luego de que las imágenes se popularizaron en internet, la actriz fue señalada por presentarse en presunto estado de ebriedad. La situación apareció en distintos medios de espectáculos, uno de ellos fue 'Ventaneando', en el que Daniel Bisogno defendió contundentemente el estado inconveniente que mostró 'La Talancón'.

"Yo me hago y le hago una pregunta a usted, público querido, ¿nunca has estado pe*? Sí" respondió firmemente y agregó que lo sucedido es algo completamente normal, aunque él no llegaría en ese estado a su trabajo: " No, al foro no porque la patrona, olvídate. Pero que te eches tu copita para festejar un momento como ese".

Daniel Bisogno defiende a Ana Claudia Talancón en Ventaneando

Sin embargo, sus compañeros, Ricardo Manjarrez y Pedro Sola, desaprobaron la decisión de la actriz, explicando que al tratarse de un evento importante y con compromisos comerciales, debió evitar el consumo de bebidas:

"Si sabe que va haber preguntas y respuestas que va haber alfombra, que es la estrella de la película, es exactamente lo que no debe suceder. Es una comida y brindaron, ese día que no hubiera brindado", dijo Pedro Sola.

Mientras que Manjarrez dijo: "Además, su publirrelacionista y su mamá fueron las mismas que la jalaron, le dijeron:

'No, mijita, ya está haciendo muchos desfiguros' y la metieron".

De acuerdo a las imágenes, el periodista también señaló que debido a los inconvenientes, fue retirado el lugar de Ana Claudia Talancón en la rueda de prensa con todo el elenco, incluso, no la dejaron acercarse a todos los reporteros durante la alfombra rosa.

Aseguran que Ana Claudia Talancón no estaba ebria

Cabe recordar que una persona de la producción que estuvo cerca de la actriz, contó para a los medios de comunicación que la actriz llevaba una carga de trabajo y no había comido nada, lo que ocasionó su extraño comportamiento:

"No llegó cayéndose de borracha ni nada de eso, lo que pasó es que todo el día estuvo en junkets y trabajo y no comió casi nada durante el día", señaló.

Sin embargo, afirmó que no comió nada porque quería lucir espectacular con su vestido azul, pero eso no opacó su felicidad por el estreno de 'Soy tu fan': "estaba muy emocionada porque este proyecto costó mucho trabajo en que saliera a la luz".

