Daniel Bisogno contra Aylín Mujica “¡Fingió su secuestro!”

Daniel Bisogno no sólo desempeña su carrera como conductor en el icónico programa Ventaneando, y en un programa para El Heraldo, sino que además lleva varios años participando de la producción “El Tenorio Cómico”, en donde se desempeña como actor.

En ese sentido, ante la reactivación económica de los teatros, han implementado el “Cuarentenario Cómico”, bajo la producción de Alejandro Gou, y donde también participa Aylin Mujica.

En ese sentido, hace unos días la actriz dio a conocer que había sido secuestrada, y dijo que se ausentará de la obra en la que participa debido al trauma que le dejó haber vivido este secuestro, pero las fechas no le cuadran a Bisogno.

El actor y conductor de Tv Azteca platicó con Alejandro Gou, y ambos revelaron que no creen en las declaraciones de la cubana, pues el supuesto día de su secuestro estuvo presente en el teatro, por lo que aseguran que solo esta usando este tema como excusa para ausentarse de la obra, y poder ir a trabajar a Telemundo, donde se le vio durante unas semanas en las que supuestamente el trauma la había invadido.

Fue a través del instagram de ventaneando donde se compartieron las declaraciones que hizo el productor, a quien le pareció extraño que Mujica no quisiera ni denunciar.

“Dijo que no quería saber nada de denuncias. Yo no quiero poner en duda sus palabras, pero no le creo. La neta no se me hace justo que el trabajo de todos sus compañeros, con tanta publicidad e inversión hecha”