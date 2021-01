Daniel Bisogno: Tras ÍNTIMO chat, ex participante de La Voz aclara la verdad

Ex participante de La Voz aclara la polémica con Daniel Bisogno

Daniel Bisogno continúa en el ojo del huracán por su tormentoso pasado, y en La Verdad Noticias te informamos que el conductor de TV Azteca invitó a un ex participante del concurso La Voz México a un hotel , aquel escándalo dividió opiniones y así ha reaccionado Reyes.

Y es que, todo surgió en el programa de YouTube "Chisme No Like", donde dieron a conocer todos los pormenores que involucran al compañero de Pati Chapoy tras la filtración de una íntima conversación en el chat, por lo que el ex concursante habló al respecto.

Debido al escándalo, Reyes aceptó dar una entrevista para hablar sobre lo que ha sucedido entre él y Daniel Bisogno, el joven aseguró que solo fue cotorreo y que no fue una invitación a un hotel, sino solo una invitación para seguir la fiesta, pero él prefirió retirarse.

Daniel Bisogno continúa en el escándalo

Ex participante de La Voz habla sobre el escándalo de Daniel Bisogno

Reyes aclaró que sí sintió que era una invitación de otro tipo, ya que las cosas se salieron de contexto, pensó que el perfil del conductor de TV Azteca era falso. De igual forma comentó que acudió a una cena donde estaban varias personas, pero fue la única vez que vió a Bisogno.

"Ahí se ve que yo le sigo el cotorreo". Expresó.

El joven estaba un poco nervioso en la entrevista, pero dejó en claro que no hubo algo más con el presentador de "Ventaneando" ya que confesó que solo era cotorreo, pero se sintió sorprendido por el escándalo que ha sucedido tras filtrarse aquella conversación de un chat.

Por su parte Daniel Bisogno no se ha pronunciado al respecto, ya que hace unas semanas el conductor de TV Azteca tuvo un fuerte enfrentamiento con uno de los conductores de "Chisme No Like" ¿Crees que el presentador de "Ventaneando" oculta un oscuro pasado?

