Daniel Bisogno: Ex de Alejandra Guzmán INSULTÓ al conductor de Tv Azteca.

Daniel Bisogno se encuentra en estos últimos días involucrado en medio de la polémica, luego de traición que recibió por parte de Raquel Bigorra, al destapar una supuesta homosexualidad y además de revelar detalles de su divorcio. Ahora el exnovio de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla ha insultado al conductor de Tv Azteca por defender a la conductora cubana.

Ex de Alejandra Guzmán INSULTÓ al conductor de Tv Azteca.

La expareja de Alejandra Guzmán, Gerardo Gómez de la Borbolla insultó a Daniel Bisogno llamándolo “marica”, así lo dijo pues en el pasado el conductor de Tv Azteca habló de su hija.

"Lo de Bisogno si lo vi por ahí y la verdad sí se me hizo un acto de mariconería total porque pues tener una hija la verdad o sea yo siento que sí se está equivocando y que no es honesto con él mismo, deja tú con la esposa, con la exesposa, con el mismo, la verdad no está padre y me atrevo hablar de él porque él ha hablado de mí, y de mi hija, y se ha burlado y para mi es una marica...", dijo Gerardo Gómez.

Raquel Bigorra es defendida por exnovio de Alejandra Guzmán

En cuestión al tema de Raquel Bigorra dijo que Daniel Bisogno está tratando de desprestigiar la imagen de la conductora cubana y así dejar de lado su homosexualidad y que la vista de la gente y los medios se vayan en contra de ella y no contra el conductor de Tv Azteca.

Ex de Alejandra Guzmán INSULTÓ al conductor de Tv Azteca.

"Están afectando mucho a Raquel y la verdad es que ella pues no hay una prueba no ha salido el medio a decir 'oigan aquí están las pruebas en donde ella vendió la nota', y creo que lo que está haciendo Bisogno sí está nefasto...", dijo el empresario.

Ex de Alejandra Guzmán INSULTÓ al conductor de Tv Azteca.

Te Puede Interesar: ¿Michelle Vieth alcahuete o cobarde de Raquel Bigorra?

Raquel Bigorra demás de contar con el apoyo de la expareja de Alejandra Guzmán, la conductora Aurora Valle y el conductor Alfredo Adame.