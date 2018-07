¿Daniel Arenas se va de Televisa?

¿A caso Daniel Arenas le dice adiós a la televisora de San Ángel?



El actor Daniel Arenas aseguró que no es un tema que le preocupe pues considera que su prioridad es quedarse en Televisa, por fidelidad, sin embargo, si no llega a darse la oportunidad, tiene el interés de incursionar en otras áreas como las series, y hacer una pausa en la televisión para hacer películas.

"Estoy interesado en incursionar en otras áreas, como las series y hacer una pausa en la televisión para hacer películas". "Termino mi exclusividad con Televisa, no peleo con eso, no estoy traumatizado ni nada; al contrario todo cambio llega por y para algo y es para crecer".

"Hay que empezar a buscar otros campos, que hace 9 años que llevo en México no lo hecho por estar dedicado a la empresa. Eso no es malo (exclusividad) no lo veo mal, no es cerrarse las puertas, porque aquí sigo, pero quiero ver qué más hay. Mi prioridad es Televisa, y se hay oportunidad de quedarme, lo haré por fidelidad y por los nuevos proyectos que pudieran llegar", explicó el guapísimo actor.



Actualmente Daniel Arenas se encuentra trabajando en la segunda temporada de ‘Mi marido tiene más familia’, la cual hoy se estrena en el canal de las estrellas, producción de Juan Osorio. A pesar de que el guapísimo actor colombiano desconoce su futuro en la empresa, se encuentra muy emocionado del estreno de la segunda temporada de la telenovela.



Esta secuela de Mi marido tiene familia, contará con las actuaciones de Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Silvia Pinal, Rafael Inclán, René Casados, Olivia Bucio y Regina Orozco.



“Queríamos hacer algo nuevo pero basado en lo que traíamos. Las entrada son muy similares pero ahora con más familia, que incluye un bebé y el hijo que adoptamos. Zuria (Vega) y yo nos estamos divirtiendo, porque creemos que es un experimento muy interesante al hacer la segunda parte de una novela".



"Siempre el tratar de retomar un público que nos apoyó tanto el año pasado, no es fácil. Los números en la empresa y en la televisión no están tan altos como solían estar, entonces hay que recuperar un poco el público que se ha perdido”, señaló Daniel Arenas.