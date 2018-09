Daniel Arenas revela que no estará en la telenovela de Juan Osorio

Tras darse a conocer la salida de la actriz Zuria Vega de la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’, el actor Daniel Arenas confesó que no estará en las siguientes grabaciones del proyecto de Juan Osorio.

Cabe mencionar que Zuria Vega concluyó hace una semana su participación en la telenovela por compromisos de trabajo.

Durante una entrevista con Javier Posa, el actor de 39 años Daniel Arenas, comentó que en las siguientes escenas del melodrama no podrá estar por motivos personales.

El actor colombiano no estará en los nuevos capítulos de la telenovela ‘Mi marido tiene más familia’, Daniel Arenas tiene otros compromisos familiares.

‘Ahorita el primero de octubre tenemos un viaje pactado desde hace meses con mis padres y es lo que yo más disfruto en la vida. Apenas termino proyecto me desconecto. No soy de los compañeros que terminan una cosa y empiezan otra y otra y otra. Yo sí hago una pausa en mi vida y me voy a mi Colombia a recargarme de mi familia, de mis papás, de mis amigos, de mi país, de mi cultura porque me hace mucha falta la verdad’.