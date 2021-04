Dania Méndez revela que fue víctima del bullying en Acapulco Shore

Acapulco Shore es un reality show de MTV Latinoamérica que ha cobrado popularidad en las redes sociales gracias a la irreverencia de sus integrantes, pero la séptima temporada recibió duras críticas por las peleas que existieron entre Manelyk y Dania Méndez; esta última reveló que vivió bullying dentro del programa, pero que este fue censurado.

En entrevista con el periodista Gerardo Escareña para su canal de YouTube, Dania Méndez habló sobre la polémica pelea entre ella y Jawy Méndez, quien la agredió físicamente con tal de defender a su novia Manelyk González. La hoy influencer asegura que hubieron escenas que no se transmitieron, principalmente en las que ella era víctima de bullying.

“Hubo censura de todo el bullying que pasé. Evidente que yo también correspondo, porque tampoco no soy dejada, pero no pasan ni la cuarta parte de lo que yo viví adentro, se quitaron muchas peleas”, reveló Dania Méndez, quien aseguró que esto ocurre con tal de no dañar la imagen del polémico programa de la cadena MTV ni a sus integrantes.

Asimismo, la influencer destacó que aunque lo que se vio en pantalla es fuerte, es solo una parte de lo que ella vivió formando parte de la séptima temporada de Acapulco Shore: “Todo lo que yo pasé, todo el bullying, porque eso no lo pasaron, tampoco pasaron el bullying que pasé 24 por 7”.

Dania Méndez arremete contra MTV y asegura que vivió bullying en Acapulco Shore.

De igual modo, Dania Méndez aseguró que el hecho de que Manelyk y Jawy le gritaron que era una rechazada le hizo sentir mal. Además, recordó que en ese momento se dio cuenta de que la pareja no era tan agradable como MTV le ha hecho creer al público televidente.

“Nunca se me va a olvidar, porque no me había sentido tan mal en cuanto a decir ‘¿Qué tipo de personas son estas?’. Ni en la primaria he pasado tanto bullying como el que viví adentro de esa casa”, finalizó Dania Méndez.

Fotografías: Instagram