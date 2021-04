'Dancing With The Devil' de Demi Lovato logra fuerte debut en listas británicas

El nuevo álbum publicitado de Demi Lovato, Dancing With The Devil ... The Art of Beginning Over (Island), tiene una oportunidad de conquistar la corona de las listas británicas, aunque Snuts está en la primera posicion.

El acto escocés en ascenso lidera la actualización de la lista oficial con su debut WL (Parlophone), que registra la mayor cantidad de ventas de vinilos y descargas en la primera mitad de la semana.

El séptimo álbum de estudio de Lovato es el más vendido en CD hasta el momento y ocupa el puesto número 2 en la lista de mitad de semana, unas 1.100 ventas por detrás. Incluso si pierde el primer lugar, Dancing With The Devil debería darle a Lovato una posición en la lista más alta de su carrera. Su mejor marca actual es un pico No. 5 para Tell Me You Love Me de 2019 .

Demi Lovato cosecha los éxitos de Daning With The Devil

Demi Lovato y otros cantantes conquistan la cima

También nuevo en la lista de mitad de semana es Dry Cleaning, el equipo post-punk del sur de Londres cuyo LP debut New Long Leg (4AD) abre en el n. ° 3.

Las listas oficiales de singles y álbumes del Reino Unido se publican a última hora del viernes, hora local.

Demi Lovato se ha dicho agradecida por la oportunidad de experimentar con su nuevo disco, y que ha recibido mucho apoyo por parte de sus fans.

Además hace unas semanas se declaró pansexual, por lo que está viviendo fuera del closet sintiéndose libre, y dispuesta a encontrar el amor sin ataduras.

