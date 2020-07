DanMachi temporada 3: Todo sobre la fecha de estreno, trama y más

DanMachi, conocido por su nombre completo “Dungeon ni Deai o Motomeru no wa Machigatteiru Darō ka” (Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon), es una serie de novelas ligeras japonesas escrita por Fujino Ōmorie e ilustrado al manga por Suzuhito Yasuda.

Durante un evento especial de proyección del elenco para la película de Danmachi "Arrow of The Orion", se hizo el anuncio de la segunda temporada del anime. Las novelas ligeras se publicaron por primera vez el 15 de enero de 2013. Más tarde, tuvo una adaptación de manga el 2 de agosto de 2013 y luego su adaptación animada recibió un doblaje en inglés en 2015.

DanMachi temporada 3 fecha de estreno

En febrero de 2020, la primera temporada de “Is It Wrong to Try Up Pick Up Girls in a Dungeon” se estrenó en Netflix US por primera vez. Desafortunadamente, los fanáticos quedaron con solo la primera temporada, ya que la segunda temporada aún está por llegar. Y lamentablemente, no hay ningún anuncio oficial de ningún lanzamiento de la segunda temporada en la plataforma con licencia en los Estados Unidos.

El anime de DanMachi sufre de un retraso por la pandemia de Covid-19

La fecha de lanzamiento de la temporada 3 de DanMachi, se retrasó oficialmente en 2020 debido a la propagación del Coronavirus (COVID-19) y la pandemia. Debido a eso, toda la industria del entretenimiento en general se ha detenido a nivel mundial y el mes de julio tuvo el regreso de títulos como Boruto: Naruto Next Generations.

El plazo de estreno para el anime se programó originalmente para el verano de 2020, pero en mayo de 2020, el comité de producción de anime anunció que la fecha de lanzamiento de la temporada 3 se retrasó al mes de “octubre o más tarde”; lo que significa que es probable que DanMachi 3 llegue a principios del 2021.

Sinopsis de DanMachi

¡Advertencia de spoilers! DanMachi tiene una trama intrigante. Su historia se centra en y alrededor de la ciudad ficticia de Orario; esta es la puerta de entrada a peligrosos túneles subterráneos que la gente simplemente llama la “Mazmorra”. Aquí encontrarás todo tipo de monstruos, siendo un lugar donde los mortales entran para ganar honor y experimentar la emoción de luchar contra estos seres.

Familial, un título para grupos de aventureros, a menudo deambula por la mazmorra para matar monstruos y recuperar fragmentos de cristal de sus cadáveres, que se utilizan para fabricar armas exquisitas o algo extraño o se pueden cambiar por dinero.

El protagonista es un adolescente de 15 años que aspira a ser uno de los mejores aventureros de todos los tiempos. Su nombre es Bell Cranel y en el camino se encuentra con una hermosa diosa solitaria llamada Hestia; quien será la que cambie la vida del joven por completo. Ella le otorga varios poderes divinos y se convierte en el único aventurero de su Familial.