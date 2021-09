Dan fecha de estreno para “The Book of Boba Fett”, spin-off de The Mandalorian

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer los estrenos que Disney Plus tiene preparados para los próximos meses, entre ellos el estreno de The Book Of Boba Fett, el Spin-Off de The Mandalorian.

Esta serie llegará a la plataforma de streaming para seguir ampliando su universo con Lucasfilms, y garantizar el seguir explotando esta franquicia.

Previamente te dimos a conocer que Disney Plus anuncia nueva serie de Star Wars y que sería de Boba Fett, pues ahora ya han dado a conocer la fecha de estreno.

¿Cuándo se estrenará The Book of Boba Fett?

La serie es la más esperada por los fans de star wars

Esta serie llega en el momento indicado, pues después de la muerte del actor original de Bobba Fett, Jeremy Bulloch a los 75 años, hay mucha expectativa de si Temuera Morrison podrá suplantarlo nuevamente.

La serie se estrenará el 29 de diciembre, como regalo de navidad para los fanáticos de la franquicia.

Lo que se sabe de la nueva serie

Este es el primer poster de la serie

Como te informamos, la serie llegará a Disney Plus la plataforma de streaming de Disney, y cerrará el año con todo con su estreno en diciembre.

También se liberó el primer póster, el cual nos muestra a Boba Fett sentado en un trono, con sus armas y armadura.

Y es que en una escena post créditos al final de The Mandalorian nos mostró a Fett entrando triunfal y sorpresivamente al palacio de Tatooine y que antes le pertenecía a Jabba The Hut.

Por lo pronto no hay un trailer para la serie, pero seguramente no falte mucho para que lo veamos en pantalla.

Habrá que esperar al último mes del año para saber que ocurrirá con Boba Fett y su vida como cazarrecompensas. ¿Verás esta nueva serie de Disney?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del entretenimiento.

