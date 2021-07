Dan Schneider aborda denuncias de mala conducta durante su tiempo en Nickelodeon

El productor Dan Schneider, el creador de algunos de los programas de televisión para niños y adultos jóvenes más vistos para Nickelodeon antes de separarse en circunstancias turbias, finalmente ha abordado lo sucedido.

Ambos se separaron en 2018. En ese momento, Nickelodeon era la cadena de televisión por cable básica con mayor audiencia, y Schneider era el productor de televisión infantil más exitoso con programas como iCarly, Drake y Josh, Victorious y Kenan y Kel.

Recientemente, una de sus ex- estrellas, Jennette McCurdy reveló el infierno que vivió en iCarly y Nickelodeon, tanto por su situación familiar como por el supuesto comportamiento del productor, Dan Schneider.

Dan Schneider responde a denuncias en su contra

Schneider es acusado de comportarse de manera inapropiada con sus jóvenes estrellas

En su primera gran entrevista desde que se separó de Nickelodeon, Dan Scheider habló con el New York Times e indicó que podría estar planeando un regreso del exilio. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

El artículo del Times dijo que en la investigación los compañeros elogiaron su atención a los detalles y la ética de trabajo, pero también indicó que muchas personas con las que trabajaba lo consideraban verbalmente abusivo.

Schneider defendió su estilo de liderazgo en la entrevista. También afirmó que no se separó de Nickelodeon en malos términos, pero dijo que fue el resultado de un período "agotador" que requirió la entrega de hasta 50 episodios de programas cada año.

"Me tomé un descanso para ocuparme de muchas cosas que había dejado en el camino durante décadas. Lo que sea que haga a continuación, quiero que supere lo que hice en el pasado", dijo tras no ser incluido en la nueva temporada de iCarly en Paramount+.

Productor es investigado por trato inapropiado con niños

Schneider niega haber sido "inapropiado" con sus actores menores de edad

La entrevista también tocó un aspecto más controvertido de la partida de Dan Schneider; las publicaciones en Internet y los vídeos compilados sobre sus interacciones con los niños actores en sus programas.

Ciertas tomas en los shows de pies descalzos e insinuaciones sexuales en algunos de los chistes fueron tomadas como evidencia de algo más oscuro. Schneider dijo al Times que las publicaciones eran "ridículas".

El productor lamentó cómo las redes sociales pueden amplificar "cualquier mentira". Negó cualquier intento de sexualizar a sus jóvenes actores: "La comedia", dijo, "fue totalmente inocente".

La investigación de ViacomCBS se produjo en el momento álgido del surgimiento del movimiento #MeToo en 2018. La historia del Times afirmó que la investigación no arrojó evidencia de conducta sexual inapropiada por parte de Dan Schneider.

Sin embargo, la investigación encontró acusaciones de que, en ocasiones, podría ser verbalmente abusivo con sus compañeros de trabajo, con rabietas y correos electrónicos enojados como parte de las afirmaciones.

Los entrevistados para la investigación, a quienes el Times no identificó, también citaron sus solicitudes de masajes en los hombros y el cuello, y su hábito de enviar mensajes de texto a niños actores fuera del horario laboral.

Dan Schneider no quiso discutir los detalles de la investigación de ViacomCBS. Dijo: "No podría, y no tendría las amistades a largo plazo y la lealtad continua de tantas personas de buena reputación si hubiera maltratado a mis actores de cualquier edad, especialmente a los menores".

En cuanto a Nickelodeon, Dan Schneider dijo que no tiene mala voluntad y deseó a todos los involucrados en el avivamiento de iCarly que se transmite actualmente en el canal "lo mejor".

