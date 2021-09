Damon Albarn, músico británico conocido principalmente por ser la mente maestra detrás de Gorillaz, causó gran polémica en las redes sociales al revelar en entrevista exclusiva para la revista WARP que recientemente grabó una canción con Bad Bunny, misma que será utilizada en el próximo álbum de estudio de la banda animada.

Según sus declaraciones, la canción se grabó recientemente en Jamaica y será el primer sencillo del nuevo álbum, del cual no tiene una fecha exacta para su estreno. Lo que sí dejó en claro es que dicho proyecto contará con fuertes influencias de la música latinoamericana, por lo que es muy probable que se unan otros exponentes urbanos.

La colaboración entre ambos artistas ha causado furor entre los fanáticos.

“Es el primer sencillo, es la primera canción que he hecho de este nuevo proyecto… Aún no sé cuándo saldrá, ni cómo lo vamos a lanzar, pero la terminamos y es más o menos una canción de reggaetón. Es algo emocionante para el próximo año”, declaró Damon Albarn vía ZOOM a la revista WRAP.

No le importan las críticas

El músico británico asegura que está haciendo música grandiosa para este álbum.

El músico británico, quien en mayo del año pasado estrenó un proyecto en solitario titulado The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, aseguró que trabajar con “El conejo malo” fue algo fantástico, ya que lo considera una persona muy talentosa.

Al ser cuestionado sobre las críticas que recibirá esta colaboración, Damon Albarn explicó que no le importa lo que la gente llegue a pensar: “Lo que amo de Gorillaz es que puedo traer a quien quiera, ¿sabes?... No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa”.

¿Cuál ha sido la mejor canción de Bad Bunny?

De acuerdo a las opiniones de los fanáticos, mismas que La Verdad Noticias trae para ti, la mejor canción de Bad Bunny se titula ‘Soy Peor’, un sencillo que el puertorriqueño lanzó en 2016. Aunque en ese año ya había colaborado con grandes reggaetoneros, fue gracias a este tema que comenzó a convertirse en una de las 100 personas más influyentes del momento.

