Damon Albarn (Gorillaz) conmemora al baterista Tony Allen a horas de su muerte

Damon Albarn, vocalista y miembro fundador de Gorillaz, conmemoró el legado del reconocido baterista, Tony Allen, cuya muerte fue confirmada la mañana del 1º de mayo.

Damon Albarn y Tony Allen

A través de su cuenta oficial de Instagram, el británico, Damon Albarn compartió con sus 401 mil seguidores en la red social un fragmento de uno de los conciertos en los que estuvo acompañado del legendario Tony Allen.

Damon Albarn y Tony Allen colaboraron juntos en diversas ocasiones, incluyendo la formación de dos supergrupos, el primero en 2006 llamado “The Good, the Bad and the Queen” con Paul Simonon (The Clash) y Simon Tong (The Verve).

En 2008, Tony Allen se unió nuevamente al co- creador de Gorillaz y Flea (Red Hot Chili Peppers) en “Rocket Juice & the Moon”; antes de dichas colaboraciones, Damon Albarn hizo un pequeño homenaje al baterista con la frase “Tony Allen me hizo bailar” al final de su sencillo con Blur, “Music is my radar”.

Te puede interesar: Gorillaz estrena “Aries” en el nuevo episodio de Song Machine ¡Increíble!

El legado del baterista Tony Allen

Tony Allen, considerado uno de los creadores del afrobeat, falleció a los 79 años de edad debido a un aneurisma de aorta horas después de ser internado en el Hospital George Pompidou de París, Francia.

Tony Allen fallece a los 79 años

Originario de Nigeria, fue un conocido baterista y compositor, quien aprendió a tocar la batería de manera autodidacta a los 18 años de edad y formó parte de la banda África 70 en sus primeros años de carrera cuando fue conocido por combinar el jazz y el highlife.

En los años 80, Tony Allen fue el precursor del afrofunk, estilo que combina su afrobeat con estilos como electrónica, R&B y Hip Hop.

Tony Allen también es conocido por sus múltiples colaboraciones musicales con personalidades de talla internacional, siendo una de las más destacadas, sus trabajos con Damon Albarn de Gorillaz y Blur.