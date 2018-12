Damián Medina se declara armado y listo para la acción

Este originario del municipio de Akil platicó con Grupo Editorial La Verdad acerca de su próxima presentación en el programa “Night & Soul”, la cual se realizará este viernes 7 de diciembre en el Centro Cultural Dante.

Recordó que fue hace 10 años que inició su recorrido musical tocando en iglesias, con un grupo llamado “Edén”, donde lo invitaron a ejecutar el bajo, aunque siempre se sintió más identificado con la guitarra, sin embargo cuando algún elemento faltaba al ensayo, él tocaba la batería o el bajo, algo que le sirvió para darse cuenta que le gustaban todos los instrumentos. “Para bien o para mal nunca tuve clases formales de música, mucho fue descubrir, encontrarme con estos sonidos. En los primeros meses de aprender a tocar la guitarra ya empecé a componer canciones, aprendo de esa forma, si quiero aprender a tocar un instrumento, tengo que componer una canción, una melodía con ese instrumento, así fue evolucionando mi relación con la música”.

Damián se reconoce como un compositor compulsivo.

Tras mudarse a Mérida para trabajar como locutor de radio, desarrollando la técnica del multi instrumentismo, la cual es tocar varios instrumentos al mismo tiempo. “Soy como muy adicto a crear, incluso los cover me cuestan trabajo no transformarlos, no ponerle mis propios arreglos, es como crear canciones nuevas”.

Comentó que ha aprendido de muchos maestros de música, pero admitió que el problema que tiene es que le cuesta trabajo sentarse y tocar varias veces la misma melodía, para practicar en el piano tienes que tocar la misma melodía, pero me apenas lo dejaba su maestro, cuando regresaba él ya estaba componiendo”.

Con tan solo 24 años de edad, ha compuesto más de 200 canciones.

Sobre los estilos musicales que conforman su propuesta musical comentó que incluye una mezcla de rock con música tranquila, un poco de reggae e incluso un poco de folk e incluso influencia andinas, por el uso de instrumentos como la quena y las percusiones, es una mezcla realmente orgánica. “Me gusta mucho una banda llamada Alabama Shakes, con ellos aprendí mucho cuando puede mutar una canción, cuando puede cambiar una sola canción. Más que los sonidos o el género en sí me gusta aprender de la esencia de cada artista”, admitió.

Sobre la presentación que tendrá este viernes 7 de diciembre en el Centro Cultural Dante, dijo que estará acompañado por Ricardo Barteggui, quien es tecladista y también un excelente DJ, Raúl Meléndez en la guitarra y Aldo, vocalista de Lunaris nos va a acompañar en dos canciones, una de él y una mía, yo estaré tocando el cajón peruano, el pandero, armónica, la quena, la guitarra, ukelele y una técnica de looping que es un pedal que me permite grabar varias voces, varios instrumentos al mismo tiempo.

Interpretará entre otros los siguientes temas de su propia creación: “Somos Humanos”, “Gente no sagrada”, “Bandera”, “El Roble; “Momentos de Libertad”, “Dador de Vida” y “Libre Soldado”.

Finalizó invitando a todos a acompañarlo en esta presentación del viernes 7 de diciembre que iniciará en punto de las 22:00 horas.

Ricardo D. Pat