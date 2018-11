Damayanti Quintanar la actriz de la metamorfosis (Exclusiva)

Damayanti Quintanar la actriz de la metamorfosis

En una entrevista exclusiva, la actriz Damayanti Quintanar, que interpreta a Yolanda Saldívar en la nueva serie de Selena, habló de su personaje y de otros aspectos para LA VERDAD, destacó su cambio físico y lo comparó con el realizado anteriormente en la serie El Cesar, en donde tuvo que bajar de peso.

“Definitivamente es de los más odiados, no hay nada bueno de Yolanda en redes sociales para mi es interesante e importante, pues lo que pienso es que no todo el mundo es blanco o negro, igual pasa en lo seres humanos no todos somos 100 malos o buenos, yo no creo que sea solo mala (Yolanda), creo que cometió un error”, dijo respecto a Yolanda Záldivar.

Ante el reto que representó el personaje de ‘El secreto de Selena’, la actriz tuvo que realizar un cambio total, incluso dijo que ella no se reconoce en la pantalla pero que eso la llena de satisfacción porque demuestra la calidad de su trabajo.

“Me puse a cambiar muchísimo, tanto en la cuestión física, emocional y psicológica, la subida de peso y la voz, toda la gente, que ha escuchado a Yolanda, sabe qué y tiene una forma muy peculiar hablar”, señaló

“No solo era el timbre, sino la forma en la que habla, el reto lo acepto porque es la forma en para que me vean como yo puedo construir personajes”, dijo.

Damayanti Quintanar es una actriz comprometida con su trabajo

“Es una construcción de personaje compleja, te confieso dije; cómo le voy a hacer, siempre he querido personajes interesantes, no me toca juzgarlos, entender la psicología, transformar lograr su forma de hablar implicaba mucho y para mí eso es puro gozo, creo que este personaje tiene mucho material para construir y trabajar y no me quería quedar corta”, dijo en exclusiva.

Una de sus consignas fue que su trabajo se trata de interpretar y no de imitar para no llegar a ser una caricatura y proyectar un buen trabajo, como hasta ahora ha hecho.

“No imitar sino interpretar es una línea muy corta que puede volver el trabajo en una caricatura, es tu construcción de tu Yolanda”, nos comentó

La actriz fue cuestionada por cómo es que ella se siente al ver a su personaje en la televisión todos los fines de semana, la respuesta nos sorprendió…

“Es muy loco, es el personaje que más me ha impactado físicamente muy ‘shokeante’, me da gusto que puede lograr una transformación de ese magnitud, no me reconozco al verlo, fue muy duro la subida de peso”, aclaró

Damayanti Quintanar marcó su abdomen

“Ahorita estoy a dieta, ejercicio, estoy enfocada en mi salud, como yo venía de seguir una disciplinaba, solo será retomarla, ser paciente y amorosa conmigo misma, enfocarme un poquito, ya solo son 6 kilos arriba de mi peso, estoy muy agradecida con mi cuerpo”, dijo la cantante.

No es la primera vez que la actriz sacrifica el físico pues en se serie de box El César tuvo que bajar de peso hasta marcar su abdomen… “En la serie de ‘El Cesar’ me pusieron a entrenar, en el papel de Yolanda subí 18 kilos”, señaló los contrastes de su cambio, además señaló que no volvería a cambiar su fisionomía radicalmente para un papel, “en primera por mi edad ya es más peligroso, si tengo que hacer un nuevo papel de llenita que sea en Hollywood, donde te ponen los apliques y la producción es más ostentosa”. Señaló la actriz

Damayanti Quintanar subió 18 kilos

Damayanti Quintanar señaló que en ambas ocasiones fue difícil el cambio físico y nos dio su razones:

“Fíjate que la dos fueron igual de cansados, fue sorprendente para mí, me dolía el cuerpo por las dos situaciones, una por el ejercicio y otro por subir de peso, me dolían los pies, uno por correr y otra por el peso, me sentía cansada en una situación por ejercicio y la otra por la digestión, ningún extremo es bueno”.