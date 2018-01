Damaris terminó en el hospital y no por agacharse en tanga

Damaris Rojas, quien recientemente acaparó la portada de un medio tras agacharse en transparente tanga, no para de causar polémica en el mundo del espectáculo; esta vez fue a dar al hospital tras tener un accidente automovilístico en la CDMX.

La esposa de Rorro, contó que por culpa de un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol, perdió el control de su vehículo y se estampó con tal de esquivar otros coches.

'Yo recuerdo que se me caía la sangre, aunque traía el cinturón de seguridad. Me veía toda llena de sangre. Ya no supe nada, mi mamá arregló todo lo del carro, fue pérdida total. Yo me la pasé en el hospital'

Los médicos le dijeron que 'me había roto la nariz, me hicieron radiografías, me pusieron collarín', pero Damaris se negó a que la intervinieran quirúrgicamente en el hospital privado donde la atendieron.

Fotografía: TV Notas

'Me dijeron que tenía unas horas porque me tenían que sacar un coágulo de la nariz. En la mañana me dieron de alta para ver a mi cirujano y me hizo una operación para acomodarme el tabique y que me quitara el coágulo y ahorita sigo en recuperación', relató.

La participante de 'Enamorándonos', ante esto, puso una frase emotiva en su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, pareciera que Magaly también la quiso opacar en cuestión de accidentes, pues recordemos que también ella fue a dar al médico tras rasgarse y sangrar en esta parte de su cuerpo.