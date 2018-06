Damaris renuncia al programa "Hoy", y regresa a Enamorándonos ¡por esta razón!

No cabe duda que Televisa y Tv Azteca no se cansan de prestarse y cambiar personal de trabajo, Enamorándonos ha sido uno de los programas más exitosos de Tv Azteca pues sus participantes siempre han dado de que hablar dentro y fuera del show, aunque algunos ya no aparecen otros están de regreso.

Como el día de ayer quien dejó a todos con la boca abierta fue Damaris, quien había abandonado hace algunos meses las instalaciones del Ajusco para integrarse al programa Hoy en Televisa, pero una vez más apareció como amorosa y es que la también bailarina terminó su relación con Rorro.

Lo más sorprendente no solamente fue volver a ver a Damaris, sino que la abuela de su ex estaba entre el público donde tuvo una pequeña discusión pues anteriormente Rojas había dicho que la señora era la responsable de finalizar su matrimonio.

