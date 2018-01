Damaris en transparente tanga: Sale en portada de revista

Damaris en tanga: Sale en portada de revista

La sensual Damaris, participante de enamorándonos salió en la portada de la revista Tv Notas.

El medio nacional afirmó que a Damaris no le encantó la idea de ver a su compañera Magaly en la portada a finales de 2017, por lo que quiso también aparecer en la revista con una transparente tanga.

La publicación en el instagram oficial de TvNotas tuvo decenas de comentarios y se desató gran polémica ya que muchas personas defendían a Damaris, mientras que otros aprovecharon para decirle hasta 'de lo que no'.

La pelea:

Jonhatan: Karen si te molesta ke @damarisrojasoficial salga desnuda en revistas o como sea para ke la sigues entonces

Karengv: yo no la sigo esa puta ni quien la siga, salen en el buscador... Ósea si sabes no? Y otra neta neta!! No la defiendas ella no te va agradecer porque lo hagas y no te metas en problemas por una tipa que ni sabe de tu existencia

jonathanlopezvallarta: @karengv28 a ver para ke te lo sepaz @damarisrojasoficialme mando un dia solicitud de amistad en facebook asi ke respetala

Fue una pelea muy intensa por parte de varios usuarios de instagram que discutian sobre la amorosa Damaris.

Damaris de enamorándonos:

En marzo de 2017 se integró a Enamorándonos y ahí se dio a conocer; actualmente tiene cerca de un millón de seguidores en Instagram.

