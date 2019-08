Damaris Rojas de Televisa lo ENSEÑA TODO ¡Con el zoom hasta el fondo! (VIDEO)

Damaris Rojas, la famosa que saltó a la fama luego de su participación en el reality show "Enamorándonos" de Televisión Azteca ha impactado a todos un atrevido mensaje.

Es en Instagram en donde el polémico video se ha viralizado y ha dejado a muchos totalmente atónitos con la figura y pose de la sensual Damaris Rojas.

Resulta que Damaris Rojas compartió en un video sus rutinas más duras de ejercicio con las que logra tener cuerpo totalmente llamativo y escultural.

No es novedad que Damaris Rojas lleve una intensa rutina en el gimnasio y además tenga una estricta dieta que le ayude a tener grandes resultados.

RESULTDOS A LA VISTA

El video en cuestión es prueba de que Damaris Rojas esta alocando a todos sus seguidores, pues sabe cómo lucir sus encantos, en donde primero enfoca una toma general, gira, para luego mostrar el poder de su belleza.

Damaris Rojas titula el video con un texto que dice: “Me encanta como me veo , los resultados de mi entrenamiento ya están dando muestras de que voy bien".

No es la primera ocasión que la ex participante de enamorándonos comparte intensas imágenes que hacen ardes el Instagram, pues no hace mucho publicó unas candentes fotografías en traje de baño con las que fue halagada y causó fuertes polémicas.

¿ALGÚN PROYECTO EN PIE?

Hay que recordar que la bella Damaris Rojas tiene mucho que no aparece en las emisiones del programa, pero desde que se dio a conocer ahí, no deja de dar de qué hablar en las redes sociales con sus atrevidas publicaciones.

Mientras se le atraviesa un proyecto dentro de la televisión la hermosa modelo posó muy sensual en unas fotografías en tanga, aptas sólo para mayores de edad, pues su contenido es bastante ardiente.

En las imágenes Damaris aparece con una tanga rosa, luego con una amarilla y al final con una negra, mientras disfruta de sus vacaciones al sol de Huatulco.

