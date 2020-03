Dalú de La Academia exhibió la traición de Francely que casi la hizo renunciar

Dalú de La Academia, confesó en Venga la Alegría todo sobre “la sucia” traición de la yucateca Francely Abreu durante el reality show, misma que casi la obligó a desertar su participación en el programa sin importar su talento como cantante, pues los enfrentamiento que tuvo con ella fueron de los más problemáticos.

La famosa conocida como “La Chicuela”, fue uno de los grandes apoyos de Dalú, pues fue quién evitó que los comentarios negativos sobre ella le impidieron presentarse en el décimo concierto de La Academia, pues en una pasada dinámica con sus compañeros, Francely fue quien la traicionó a sus espaldas.

“Decían que era arrogante, que era egocéntrica, que me creía, que siempre les estaba restregando que la producción. Decían que era la consentida y a veces me tiraban sola al escenario", dijo Dalú y también recordó cuando La Chicuela se sinceró con ella sobre los comentarios negativos que no dejaban de aumentar.

¿Qué le hizo Francely a Dalú?

“En la dinámica, Francely dijo tengo algo que decirle. Empieza hablar y se le sale una grosería hacia a mí. Yo me quedé '¿quién es esta persona?”, comentó la ganadora de La Academia 2019, pues este es uno de los ataques y críticas que tuvo que aguantar durante el programa que le otorgó la victoria.

Actualmente, Dalú se mantiene activa en las redes sociales como Instagram, compartiendo de cerca su estilo de vida tras la experiencia de La Academia, donde poco a poco se ha ido sincerando en los programas de televisión como Venga la Alegría, para recordar los buenos y malos momentos que pudo haber experimentado, dando paso al inicio de su carrera musical.