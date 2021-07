Dalilah Polanco revela su participar en “La familia P.Luche” afectó su carrera

La actriz y conductora, Dalilah Polanco se sinceró y habló sobre cómo su participación en el programa “La Familia P.Luche”, en donde dio vida a Martina y participó junto Eugenio Derbez afectó a su carrera artística.

En una entrevista para Faisy Nights, la famosa reconoció que haber participado en el programa de comedia afectó su trayectoria como actriz de telenovela y en La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

Y es que durante la grabación del famoso programa, Dalilah tenía una relación con Eugenio Derbez, sin embargo, la artista de 43 años confesó que durante todo el tiempo de su romance, nunca vió cien por ciento feliz a su pareja.

“Martina” afectó la carrera de la actriz

La familia P.Luche

La actriz recordó que cuando incursionó en la producción de la Familia P.Luche, ella era muy dramática, sin embargo, confesó que jamás pensó que este proyecto le cambiaría la vida, pues aseguró que ahora la ven con “cara de chiste”.

“Ahí sí yo era una cosa muy dramática en la vida y pensé que iba a hacer dramas en serio, de esas cosas terribles. De repente se atravesó en mi vida La Familia P. Luche y de ahí hundida para siempre porque todo mundo me ve cara de chiste y se ríen de lo que digo”, relató.

La conductora de Cuéntamelo Ya, agregó que disfruta mucho la actuación, sin importar el papel, pues a lo largo de su carrera le ha tocado dar vida a diversos personajes y no precisamente de comedia.

“Hay productores que me han visto cara de actriz y no solo de comediante. He trabajado en diferentes producciones donde me la paso llorando, pero me la paso muy bien, también me ha llegado mi airecito de La Rosa de Guadalupe”.

¿Qué personaje hace Dalilah Polanco?

En 2003 la actriz participó en la serie mexicana “La Familia P. Luche” en donde interpretó a Martina, mejor amiga de Federica P.Luche (Consuelo Duval).

Dalilah debutó como actriz en el mundo de la televisión en 1995 como quinceañera en la telenovela La paloma y en Mujer, casos de la vida real. Actualmente ha participado en series como “Los exitosos Pérez”, “Querida enemiga”, “Palabra de mujer”, “XHDRBZ”, “La rosa de Guadalupe” y “Por ella soy Eva”.

Dalilah Polanco participó junto a Consuelo Duval en la Familia P. Luche la cual tuvo tres temporadas. ¿Te gustaría ver una nueva temporada de esta exitosa serie? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

