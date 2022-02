Dakota Johnson será Madame Web en el 'Spiderverse', afirman

Siguen apareciendo noticias sobre los planes que Sony Pictures tiene con los personajes de Spider-Man y por ello ahora se dijo a La Verdad Noticias que Dakota Johnson podría ser Madame Web, el próximo proyecto de Spiderverse, que ya está en marcha.

Desde hace un tiempo, la compañía ha estado buscando adueñarse de los derechos cinematográficos de Spidey e incluir algunas heroínas de su universo. Desde entonces se habla de una de las seleccionadas es precisamente la protagonista de 50 sombras de Grey.

Todo esto apunta a que sí están buscando firmar un figura femenina que sea la nueva heroína de todos, siendo la protagonista de la primera película de mujeres.

Por este motivo, Dakota se volverá tendencia en Twitter, como cuando la famosa actriz reveló su bisexualidad, tema que dio mucho que dio mucho de qué hablar.

Dakota Johnson está en pláticas con Sony Pictures

La actriz podría ser la nueva estrella de Sony Pictures

Aunque hasta el momento no se ha confirmado que esto sea real, las pláticas podrían estar avanzadas en incluso en los últimos términos, por lo que pronto podrían dar una sorpresa muy pronto a los fans.

En ese sentido, se menciona que la directora de la cinta, será S.J. Clarkson, quien ha trabajado en otras series exitosas, como Succession, The Defenders, Jessica Jones, Bates Motel y Dexter. Los encargados de escribir el guión, serán Matt Sazama y Burk Sharpless.

Según se lee en los cómics, Madame Web es una viejita con una enfermedad que se llama miastenia gravis y está conectada a un sistema de apoyo vital que parece ser la tela de una araña. Por su edad, y debido a su condición médica, no tuvo luchas activas contra ningún villano.

Para meter acción en la historia, los escritores podrían cambiar ciertas partes de la historia para hacerlas más interesante, incluso se ha mencionado que debido a sus poderes psíquicos, podría ser la versión de Sony de D.r Strange.

¿Quién es el actual novio de Dakota Johnson?

La actriz podría estar comprometida

Chris Martin es el novio de la actriz desde hace más de cuatro años y han disfrutado de una gran historia de amor y aunque no son muy dados a exponerse junto en internet, eso no quiere decir que no se quieran.

En algún punto se dijo que Dakota Johnson está comprometida con Chris, y aunque esto no está totalmente confirmado, se dice que la pareja se comprometió.

