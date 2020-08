Dakota Johnson revela CACHONDOS secretos sobre la saga de Cincuenta Sombras

Dakota Johnson y Jamie Dornan tenían una gran conexión dentro y fuera de las cámaras cuando grabaron la saga ‘50 Sombras de Grey’, una química sin la cual hubiese sido imposible cumplir con las difíciles escenas con alto contenido sexual que se muestran como resultado final.

Los actores siempre fueron muy abiertos al hablar de cómo tuvieron que olvidarse de muchos prejuicios para interpretar sus papeles y Dakota Johnson reveló un secreto sobre la experiencia más salvaje que tuvo en la cinta de '50 Sombras de Grey'.

Durante una entrevista con la revista Glamour en el pasado, la actriz de 30 años contó lo que sintió cuando vio por primera vez la habitación roja que el personaje de Jamie Dornan tenía en su mansión y aseguró que nunca se la mostraron hasta que las cámaras estuviesen encendidas, así captarían su verdadera sorpresa.

“Todos me la ocultaron. Ni siquiera vi ninguna fotografía”, comentó la actriz.

En la misma charla, Dakota Johnson sostuvo: “Cuando abrí la puerta por primera vez fue un shock, como otro mundo. Había azotadores, fustas y un banco de azotes hechos a la altura y forma exacta de mi cuerpo. Lo cual estaba bastante cool”. Mientras tanto, su compañero de película reconoció haber experimentado con ella varias cosas “que jamás elegiría hacerle a una mujer”.

Hace cinco años Dakota Johnson y Jamie Dornan coronaban las salas de cine en todo el mundo con la primera película de la saga ‘50 Sombras de Grey’, una adaptación de las novelas de E.L. James.

El éxito fue tal que en los años siguientes le sucedieron dos entregas más a la historia de romance erótico que cautivó a millones de fans en todo el mundo y mientras la química era evidente en el plató, fuera de las grabaciones ambos actores mantuvieron una sólida amistad.

Las intensas escenas que protagonizaron en la pantalla grande hizo que entre ambos se desarrollara una empatía y un fuerte lazo, por eso una vez finalizadas las grabaciones Jamie Dornan quiso darle un regalo a su compañera… pero nada salió como lo esperaba.

El actor creyó que era una buena idea darle como souvenir a Dakota Johnson una caja de cristal que contenía el mismo látigo que usaron en las cintas.

“Si, básicamente me enmarcó el látigo con el que me pegaba. Y me quedé tipo, ‘gracias, esto irá para mi garaje”, dijo la actriz en otra entrevista.