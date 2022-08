Daddy Yankee tiene la mejor canción de reggaetón en la historia

'Gasolina' fue el tema que impulsó la carrera del reggaetonero puertorriqueño a nivel internacional.

Daddy Yankee se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que la revista estadounidense Rolling Stones diera a conocer que diversos expertos musicales han coincidido en que ‘Gasolina’ es la mejor canción de reggaetón de todos los tiempos.

Lanzada en 2004 como sencillo principal del álbum ‘Barrio Fino’, el tema ha sido catalogado en más de una ocasión como uno de los más representativos y reproducidos en la historia del reguetón, además de tocar la cima de diversas listas de popularidad a nivel mundial.

Asimismo, ‘Gasolina’ es la canción de reggaetón que dio a conocer el género en Europa y también es la primera canción urbana en ser nominada a los Latin Grammys. Ahora, el tema que no deja de ser coreado en fiestas y antros desde su lanzamiento vuelve a ser honrado.

“La canción arrojó una luz de megavatios sobre lo que se había estado gestando en lugares como Panamá y Puerto Rico, y anunció oficialmente que el reggaetón era un fenómeno global que llegó para quedarse. Décadas después, todavía se mantiene”, menciona Rolling Stones en el artículo que enlista a las 100 mejores canciones del reggaetón en la historia.

Daddy Yankee anuncia su retiro musical

El reggaetonero buscará convivir con sus fans por última vez en una gira de conciertos por toda Latinoamérica.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Daddy Yankee se retira de la música tras 32 años de carrera artística. No obstante, él ha querido consentir a sus fans por última vez con el lanzamiento del disco ‘Legendaddy’ y con la realización de la gira ‘La Última Vuelta World Tour’ por toda Latinoamérica.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado… Me retiro con el mayor de los agradecimientos, los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY”, mencionó el intérprete de ‘Lo Que Pasó, Pasó’ en un video para Instagram.

¿Cómo inició Daddy Yankee?

Hoy en día, el puertorriqueño es considerado como uno de los máximos exponentes del reggaetón a nivel mundial.

Daddy Yankee inició su carrera musical en 1989 pero fue hasta 1995 que lanza ‘No Mercy’, su primer EP. Tras consolidarse como un talento probado en la escena underground del reggaetón, el originario de San Juan, Puerto Rico alcanza la fama a nivel mundial con el estreno del disco ‘Barrio Fino’, el cual incluye el tema ‘Gasolina’.

Fotografías: Redes Sociales