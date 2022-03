Daddy Yankee se retira de la música tras 32 años de carrera artística

La noticia ha causado gran tristeza entre los fanáticos del reggaetonero puertorriqueño.

Daddy Yankee anunció el día de hoy que se retira oficialmente de la música. La noticia fue dada a conocer por medio de un emotivo video que compartió en redes sociales, en el cual agradeció todo el apoyo que ha recibido a lo largo de 32 años de exitosa carrera artística.

Sentado sobre una mesa de billar tapizada con la bandera de su natal Puerto Rico, el cantante señaló sentirse agradecido cuando las personas le atribuyen el hecho de que el reggaetón se haya convertido en un género muy popular a nivel mundial. Asimismo, destaca que siempre buscó ofrecer trabajos de calidad a sus fans y de no involucrarse en polémicas.

Finalmente, indica que el mayor logro en su carrera fue haber sido inspiración para que las nuevas generaciones se superen y cumplan sus sueños. Incluso, presumió que los jóvenes boricuas han dejado atrás la idea de ser narcotraficantes y ahora quieren ser cantantes.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado… Me retiro con el mayor de los agradecimientos, los amo con mi vida; cambio y fuera, se despide Daddy Yankee, ‘El jefe’, DY”, se le escucha decir en el video compartido en su cuenta de Instagram.

Legendaddy, su último disco

El séptimo y último disco del puertorriqueño estará disponible en plataformas digitales a partir del próximo 24 de marzo.

Para aligerar la tristeza de sus fieles fanáticos, el intérprete de ‘Metele al perreo’ anunció que este próximo jueves 24 de marzo será lanzado su séptimo y último álbum de estudio titulado ‘Legendaddy’, el cual destacará por ser una producción discográfica que reúna todos los estilos musicales que lo han caracterizado a lo largo de tres décadas.

Sin embargo, eso no es todo, ya que también se ha revelado que realizará una gira de conciertos titulada ‘#LaÚltimaVueltaWorldTour’, misma que dará inicio el 10 de agosto en Portland, Oregón, Estados Unidos y culminará el 2 de diciembre en la Ciudad de México.

¿Cuándo se hace famoso Daddy Yankee?

Gracias a la gran aceptación que tuvo el álbum, el puertorriqueño decidió tomarse la música en serio y de manera profesional.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Daddy Yankee debutó en el mundo de la música en 1991 y cuatro años más tarde lanza su primer EP titulado ‘No Mercy’. No obstante, tuvieron que pasar 10 años para que obtuviera fama a nivel mundial gracias a la canción ‘Gasolina’, la cual venía incluida en el disco ‘Barrio Fino’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales