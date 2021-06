El reggaetonero Daddy Yankee causó furor en redes sociales al compartir un breve video en su cuenta de Instagram, en el cual aparece cargando a Vida Isabelle, la hija de la cantante Natti Natasha y el productor musical Raphy Piña, quien nació el pasado 22 de mayo.

La grabación nos muestra al puertorriqueño posar muy sonriente con la bebé de Natalia Alexandra Gutiérrez Batista, nombre real de la cantante, quien en ese momento se encontraba dormida. Sin embargo, el detalle que llamó la atención fue que dijo ser tío de la pequeña.

“La sobri con Tío Daddy”, escribió el reggaetonero junto a la grabación compartida en su cuenta de Instagram, el cual ya supera los 2,887,540 likes. La publicación no pasó desapercibida, pues los fanáticos destacaron lo amoroso que se ve al momento de cargar a la primogénita de quien es una de sus mejores amigas dentro de la industria musical.

Vida Isabelle es presentada en Instagram

Natti Natasha le creó una cuenta de Instagram a su hija, en ella dio más detalles de su nacimiento.

Hace poco menos de un mes, la cantante compartió en la cuenta de la pequeña Vida Isabelle en Instagram más detalles de su nacimiento junto con una fotografía de ella en la incubadora. Asimismo, la intérprete de ‘Criminal’ señaló que su hija era “el sueño más grande que puede recibir una mujer”.

“Hola, soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20" y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”, se lee en el perfil que sus padres le crearon en la plataforma de Instagram.

¿Por qué Natti Natasha no podia quedar embarazada?

Al extirparle una trompa de Falopio y un ovario, la cantante redujo las posibilidades de ser madre.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, a la cantante, quien hace poco presumió su anillo de compromiso que le dio Raphy Pina, le tuvieron que extirpar una trompa de falopio y un ovario esto debido a que le detectaron quistes en la matriz. La cirugía disminuyó la posibilidades de que se convierta en madre.

Por tal motivo, Natti Natasha y su hoy prometido se sometieron a un tratamiento de inseminación artificial, el cual no funcionó y provocó que ella cayera en depresión. Sin embargo, estando en Puerto Rico ella se dio cuenta de que estaba esperando a su primer hijo, lo cual llenó de felicidad a la pareja.

Fotografías: Redes Sociales