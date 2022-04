Daddy Yankee, fans saturan la plataforma para sus boletos ante la preventa. Foto: unionjalisco.mx

Daddy Yankee anunció que estará en México y dará conciertos en Monterrey y Guadalajara, ante eso, los fanáticos se han abarrotado en la plataforma de venta de los boletos y ahora parece que ¡tiraron tienda!

En La Verdad Noticias te revelamos que el puertorriqueño iniciará con la preventa de sus boletos este martes 12 de abril de 2022 de ahí que se cree que la plataforma que los tendrá a la venta se ha saturado.

Anteriormente te contamos qué Yankee y Bad Bunny estrenaron video juntos; sin embargo, ahora te diremos qué está pasando con la venta de entradas a los shows del primer cantante.

Daddy Yankee: esto está pasando con la preventa de sus boletos

Daddy. Foto: elfinanciero.com.mx

Fue por medio de la red social de Twitter que los fanáticos del cantante informaron que la plataforma donde se venden los boletos para sus fechas en Monterrey y Guadalajara, FunTicket MX, está sufriendo fallas, pero eso no fue todo, algunos se quejaron de no haber recibido información de la hora exacta en que comenzará la preventa y que incluso, algunos se dieron cuenta de que la página no estaba funcionando.

Por otro lado, algunos indicaron que, si pueden ver la página, pero solo de varios intentos, pero aun así las cosas no son claras, ya que al parecer no hay conteo regresivo, pues, al contrario, el tiempo aumenta, lo que ha dejado muchas dudas a los fanáticos.

¿Por qué se llama Daddy Yankee?

Daddy. Foto: contrapesociudadano.com

La primera parte de su nombre “Daddy” fue elegida por el propio cantante para honrar al rapero Big Daddy Kane, mientras que “Yankee” es una palabra del argot puertorriqueño que indica que una persona ha hecho una gran hazaña o que sobresale en lo que se dedica.

Con información de elfinanciero.com.mx