Daddy Yankee es captado en comprometedora situación con Natti Natasha.

DURA REMIX�� �� Sigueme⤵️ @_ladurailuminatti_ #duraremix #buenavida #otracosa #instagram #nolotrates #runaway #sinpijama #iluminatti #hit #queen #king #reggaeton #urbano #badbunny #beckyg #latinos #girlpower #lababy #laduradelasduras #eljefe #republicadominicana #puertorico #latina #daddyyankee #nattinatasha #pinarecords #elcartelrecords #despacio #newalbum #2020

A post shared by NattiNatashailumiNatti (@_ladurailuminatti_) on Feb 5, 2020 at 4:43pm PST