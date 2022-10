Daddy Yankee enfrenta dura acusación en medio de su gira de despedida

Daddy Yankee ha anunciado su retiro hace algún tiempo por lo que en este momento se encuentra haciendo una gira para despedirse de su público en todo el mundo.

Motivo por el que ha estado en Chile el pasado 27, 28 y 29 de septiembre, sin embargo no todo parece ir bien para el raggetonero pues enfrenta una fuerte acusación.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente el artista tuvo que cancelar un concierto debido a que se produjo un incendio, pero en esta ocasión Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, se encuentra enfrentando un problema legal.

La fuerte acusación contra Daddy Yankee

Daddy Yankee fue denunciado por un productor musical por lo que la noticia le ha dado la vuelta al mundo pues se encuentra realizando su gira de despedida llamada La última vuelta World Tour.

Es por eso que se presentó el pasado 27,28 y 29 de septiembre en Chile para cumplir con su público en ese país y mientras estuvo ahí el artista tuvo que declarar ante la policía chilena por una denuncia de estafa.

El caso es llevado por la Brigada de delitos económicos de la Policía de Investigaciones PDI y la acusación fue interpuesta por Cristián Argomedo, un productor local, en la misma argumenta una falsificación de instrumento privado y presentación de pruebas falsas.

En 2018 Daddy Yankee canceló tres conciertos en Chile que fueron producidas por la empresa Empire Digital, firma a la que pertenece Cristián Argomedo, según el productor el objetivo es demostrar que durante esos 4 años engañó a la justicia chilena.

"Se nos difamó, se nos produjo un lucro cesante, perjudicándonos en patrimonio”, dijo el productor.

Aunque no se ha especificado el motivo de la cancelación de dichos conciertos, el productor afirmó que simplemente Daddy Yankee no quiso presentare y lo canceló por lo que no cumplió con el contrato que había firmado ni devolvió los 500 mil dólares que le pagaron como adelanto.

Qué edad tiene Daddy Yankee

El cantante anunció su retiro después de 32 años de trayectoria

El cantante puertoriqueño tiene actualmente 45 años pues nació el 3 de febrero de 1977 y es originario de San Juan, Puerto Rico.

Daddy Yankee es considerado como uno de los pioneros del Reggeatón y cosechó gran parte de su éxito en la década de los 2000

Después de 32 años de trayectoria ha anunciado su retiro de la música lo que causó conmoción entre sus aficionados.

