Daddy Yankee celebra un nuevo récord en Spotify gracias a 'Legendaddy'

El último disco del reggaetonero ha sido un rotundo éxito en Spotify.

Daddy Yankee se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que ‘Legendaddy’, nombre que recibe su último disco, rompió un importante récord de streams en la plataforma de Spotify a tan solo un mes de su estreno.

Según información que circula en Internet, la última producción discográfica del reggaetonero puertorriqueño superó los 600 millones de reproducciones. Lo relevante de esta noticia es que dicha cifra llega 2 días antes de que se cumpla un mes de su lanzamiento en dicha plataforma.

'Legendaddy' logra esta impresionante cifras de stream a menos de un mes de su lanzamiento.

Cabe destacar que este no es el único récord que el disco ‘Legendaddy’ ha roto, pues debutó con más de 22,15 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y más de 79,21 millones de reproducciones en su primera semana. Asimismo, debutó y se mantiene en el puesto número 1 de la lista global Weekly Top Albums de Spotify.

Anuncia su retiro musical

La Verdad Noticias te informó el pasado 20 de marzo que el reggaetonero puertorriqueño anunció su retiro musical a través de un video compartido en su redes sociales. De acuerdo a sus declaraciones, ha llegado el momento de disfrutar todo el éxito que ha cosechado a lo largo de 32 años de carrera.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora, voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado… Me retiro con el mayor de los agradecimientos, los amo con mi vida; cambio y fuera”, fue el mensaje compartido, mismo que no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales.

¿Cuándo viene Daddy Yankee a México 2022?

El puertorriqueño pone fin a su carrera musical con una gira de conciertos por toda Latinoamérica.

Daddy Yankee anunció la llegada de ‘La Última Vuelta World Tour’ en México y otros países de Latinoamérica. El reggaetonero se presentará a finales de noviembre y principios de diciembre en Rosarito, Tijuana, Monterrey, Guadalajara, CDMX, Veracruz y Cancún.

