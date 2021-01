Da 5 Bloods de Chadwick Boseman premiada en los Critics Choice Awards

El mundo del entretenimiento ha tomado una forma diferente durante el último año, ya que la pandemia de COVID-19 ha prolongado o evolucionado las fechas de lanzamiento de muchos títulos importantes.

Sin embargo, 2020 trajo algunas entradas formidables al ámbito de las películas de acción, algo que se celebró de una manera interesante durante los Critics Choice Super Awards del domingo 10 de enero.

Critics Choice Super Awards reconoce a Da 5 Bloods en la edición 2021

La entrega de premios inaugural se propuso honrar las mejores películas y programas de televisión del el año pasado, incluido un número bastante alto de nominados en la categoría de Mejor Película de Acción.

Da 5 Bloods finalmente se llevó a casa el premio a la Mejor Película de Acción, superando a Bad Boys For Life, Extraction, Greyhound, The Hunt, Mulan, The Outpost y Tenet.

Chadwick Boseman brilló en Da 5 Blood

Del ganador del Oscar, Spike Lee, llega Da 5 Blood: la historia de cuatro veteranos afroamericanos: Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) y Melvin (Isiah Whitlock, Jr.), que regresan a Vietnam.

Buscando los restos de su líder de escuadrón caído (Chadwick Boseman) y la promesa de un tesoro enterrado, nuestros héroes, unidos por el hijo preocupado de Paul (Jonathan Majors), luchan contra las fuerzas del hombre y la naturaleza, mientras se enfrentan a los estragos duraderos de La inmoralidad de La guerra de Vietnam.

Da 5 Bloods ha adquirido una connotación agridulce desde su lanzamiento, principalmente porque fue una de las últimas apariciones cinematográficas de Chadwick Boseman, antes de su fallecimiento el año pasado.

"No se veía bien, pero mi mente nunca pensó que tenía cáncer", dijo Lee a Variety a fines del año pasado. "Fue un rodaje muy agotador. Quiero decir, no llegamos todos a Vietnam hasta el final de la película en Ciudad Ho Chi Minh. Pero esas otras cosas, las cosas de la jungla, fueron filmadas en Tailandia".

"Entiendo por qué Chadwick no me lo dijo porque no quería que me lo tomara con calma. Si lo hubiera sabido, no lo habría obligado a hacer las cosas. Y lo respeto por eso", explicó el director sobre las decisiones de Chadwick Boseman.

Te puede interesar: Chadwick Boseman: Hermanos del actor rompen el silencio sobre su muerte

¿Qué opinas del ganador a la Mejor Película de Acción en los Super Awards de Critics Choice 2021? ¡Comparta sus pensamientos con La Verdad Noticias en los comentarios a continuación!.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.