DMX, famoso rapero y actor muere a los 50 años

DMX, un rapero conocido tanto por sus problemas como por su música, murió, anunció su familia en un comunicado. Tenía 50 años.

"Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días", se lee en parte la declaración de la familia.

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final", continuó la familia. "Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él".

DMX había estado hospitalizado desde la semana pasada cuando sufrió un infarto en su casa de Nueva York, según su abogado de toda la vida, Murray Richman.

Artistas, atletas y otras celebridades le rindieron homenaje al fallecido rapero en las redes sociales el viernes.

"Mi infancia y mi amor por la música no hubieran sido los mismos sin este hombre", tuiteó el actor Chriss Redd.

"DMX fue fácilmente mi artista favorito mientras crecía. Tenía todos los álbumes, todas las canciones de Ryder, seguí a cualquier artista que respaldara. Hombre ... RIP el perro. Nunca habrá otro como él", dijo el actor.

La trayectoria del rapero DMX

DMX (Dark Man X o The Divine Master of the Unknown) comenzó a rapear a principios de la década de 1990 y lanzó su álbum debut, "It's Dark and Hell Is Hot", en 1998.

Con la muerte de sus compañeros raperos The Notorious BIG y Tupac Shakur antes de irrumpir en la escena, DMX se convirtió en una de las estrellas reinantes del hip hop hardcore y fue el artista principal firmado con el sello Ruffhouse Records. Su sencillo, "Ruff Ryders Anthem", ayudó a sellar su éxito comercial y de crítica.

El rapero lanzó varios álbumes a lo largo de los años, incluido uno de sus más exitosos comercialmente, "... And Then There Was X", que fue lanzado en 1999 y fue nominado a un Grammy en la categoría de mejor álbum de rap. Fue una de las tres nominaciones al Grammy para el rapero.

El rapero DMX estuvo hospitalizado durante varios días, antes de fallecer. Es uno de los más destacados de la industria/Foto: Marca

Vendió millones de álbumes, impulsados por éxitos como "Get At Me Dog" en 1998, "Party Up" en 1999 y "X Gon 'Give It to Ya" en 2003.

Convirtió su creciente fama en una carrera como actor, apareciendo en varias películas, entre ellas, "Romeo Must Die" y "Cradle 2 The Grave".

Sus logros profesionales a menudo se vieron ensombrecidos por sus problemas con el abuso de sustancias y sus enfrentamientos con la ley. Se declaró culpable de fraude fiscal en 2017 y fue sentenciado a un año de prisión.

En 2019, DMX canceló una gira de conciertos planificada para buscar tratamiento para la adicción, y dijo en ese momento que estaba "anteponiendo a la familia y la sobriedad".

Ese mismo año habló con GQ sobre sus luchas. "Solo necesito tener un propósito" , dijo . "Y ni siquiera conozco ese propósito, porque Dios me ha dado ese propósito desde antes de estar en el útero, así que voy a cumplir ese propósito...lo quiera o no, lo sepa o no, no, porque la historia ya está escrita".

"Si aprecias lo bueno, entonces tienes que aceptar lo malo", afirmó. Más recientemente, DMX emocionó a los fanáticos el año pasado cuando apareció en una batalla de Verzuz con su compañero artista Snoop Dogg.

