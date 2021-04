DMX: Conoce la impactante vida del rapero antes de su infarto por sobredosis

Recientemente el mundo de la música recibió una grave y triste noticia, después de que se reveló que el famoso rapero Earl Simmons, mejor conocido como DMX sufrió un fuerte infarto por una presunta sobredosis, por lo que su estado de salud es bastante grave y su vida corre peligro.

Todo el mundo se encuentra pendiente del estado de salud de DMX, puesto que los médicos declararon que sufrió graves daños tras el incidente cardiaco, por lo que algunos incluso temen lo peor, ya que no ha mostrado mejoría desde que fue internado, y sus amigos y familiares se encuentran orando por que se reponga.

Ahora te hablaremos un poco sobre la vida y la carrera de este rapero, quien se ha posicionado como uno de los pioneros y más fuertes representantes del rap y hip-hop, no sólo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional, responsable del éxito del género en muchos aspectos.

¿Quién es DMX?

DMX ha sido uno de los mejores representantes del hip-hop por décadas

Earl Simmons es el nombre real del cantante, quien nació el 18 de diciembre del año 1970 en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, iniciando su carrera en el rap de manera no profesional desde los 13 años, mostrando su gran pasión por este género en Mount Vernon, donde vivió los primeros años de su infancia.

Por otro lado, siempre tuvo problemas de conducta, por lo que pasó su adolescencia viviendo en el complejo de viviendas de School Street en Yonkers, donde finalmente dio el paso que necesitaba para consolidarse como un rapero de tiempo completo, ya que destacó por un estilo único que lo hizo darse a conocer.

Al principio de su carrera, DMX solía rapear letras deletréandolas, creando un estilo llamado ‘spellbound’ que años más tarde se volvió muy popular, y durante un evento improvisado, un rapero le pidió hacer beatbox para una de sus canciones, y fue aquí donde escogió el nombre de DMX, que posteriormente quedaría permanente.

Tras la experiencia que obtuvo de esto, decidió que el mundo del rap era su destino y decidió tomarlo en serio, por lo que comenzó a perfeccionar su estilo, participando en todos los eventos que podía hasta que durante la década de los 90’s finalmente dio el salto a la fama.

DMX: Unreleased and unreleashed fue el primer disco que el rapero lanzó, el cual fue todo un éxito en Yonkers, y posteriormente se expandió por todo Estados Unidos, dándole una gran importancia en el mundo del rap, donde se convirtió en uno de los pioneros del género muy rápido debido a su talento con el micrófono.

¿Qué significa DMX?

El nombre del cantante tiene muchos significados

Aunque en un principio el rapero dijo que tomó el nombre de DMX de una máquina de sonido que vio cuando realizó su primer beatbox, poco tiempo después su nombre comenzó a tener diferentes significados, aunque todo el mundo sabía de quíen se trataba cuando escuchaban las iniciales.

Primero se dijo que sus iniciales eran por Dog Man X, ya que el famoso rapero es un fanático de los perros pitbull, e incluso tiene tatuada a una de sus antiguas mascotas fallecidas, aunque también se le adjudicó ‘Dark Man of the Unknown’ y ‘Dark Man X’.

Por otro lado, DMX es uno de los raperos que tiene más apodos, pues también se le conoce como ‘The divine master of the Unknown’, pues a pesar de que su carrera despegó entre la década de los 90’s y los 2000, se volvió una inspiración para toda una generación de raperos que no existirían si no fuera por su influencia, siendo un ícono gigante del hip-hop.

Los primeros años de DMX como rapero

Desde sus inicios DMX mostró un gran talento

DMX siempre fue conocido por ser un hombre violento, buscando batallas con otros raperos constantemente, lo que lo hizo tener problemas con la policía en más de una ocasión, lo que dificultó más su sueño de convertirse en un rapero profesional, hasta que en 1992 decidió dejar la vida criminal completamente para dedicarse al rap.

Tras decidir que la música sería el centro de su vida, comenzó a buscar contratos con disqueras para producir su música, encontrando oportunidad con Irv Gotti, una filial de Def Jam, aunque luego firmó con Ruff Ryders que negociaron con la disquera Bad Boy Records, disquera famosa por hacer famosos a raperos como The Notorious B.I.G.

Al final, DMX terminó quedándose con Def Jam, y esto le ayudó a lanzar álbumes que lo posicionaron como uno de los mejores raperos de la época dorada del género, estando a la altura de gigantes como Dr. Dre, Tupac y The Notorious B.I.G.

La música de DMX siempre ha estado plagada de letras violentas, así como de sus pasiones y experiencias, lo que causó que fuera censurado en muchas ocasiones, como sucedió con su tema ‘Born a Loser’, el cual fue censurado por MTV por su contenido gráfico.

Sin embargo, tras el lanzamiento de su canción ‘Get me a dog’, DMX subió hasta los primeros puestos de popularidad en las listas musicales, y en cuestión de unos años, ya era un referente directo en cuanto a la calidad del hip-hop de los 90’s, siendo inspiración incluso para artistas más famosos que él.

DMX y su amor por los perros

Los perros son muy importantes para DMX, especialmente los pitbulls

Aunque siempre fue conocido por su conducta violenta, siempre tuvo una debilidad por los perros, ya que como te comentamos anteriormente en esta nota de La Verdad Noticias, los pitbulls eran su raza favorita, sin embargo amaba a todos los perros.

Durante su adolescencia, ayudó a incontables animales en situación de calle, a los cuales adoptaba y ponía en mejor estado de salud, para posteriormente entrenarlos y darles una nueva oportunidad en la vida, pues se identificaba demasiado con ellos.

Otra prueba de la pasión de DMX por los perros se puede notar en casi todas sus canciones, ya que nunca pierde la oportunidad de hablar sobre los perros, e incluso su tema ‘Get me a dog’ fue el que le dio el salto a la fama, y pudo ser uno de los detonantes que años después relacionó a los perros, especialmente a los pitbulls con el rap y el hip-hop.

La discografía de DMX

Todos los discos de DMX han sido un éxito

En sus casi 30 años de carrera, DMX ha lanzado un total de ocho álbumes de estudio sin contar a ‘DMX: Unreleased and unreleashed’, los cuales expresaban fuertes y crudos mensajes en sus letras, mismos que hicieron que fueran un éxito arrasador en las estaciones de radio y en la televisión.

Asimismo, a lo largo de su trayectoria, ha tenido colaboraciones musicales con incontables raperos y cantantes de otros géneros, pero en esta ocasión nos enfocaremos en sus discos y en los mensajes que trataba de expresar.

‘It’s dark and hell is hot' fue uno de sus primeros discos, en el cual los temas principales que abordaba eran sobre el infierno, algo que le hizo ganar seguidores no sólo del mundo del rap, sino también de otros como el punk, y fue uno de los precedentes que lo posicionaron como el nuevo mesías del rap.

Cabe mencionar que este disco es relacionado como la revitalización del rap con un toque hardcore tras la muerte de The Notorious B.I.G. y Tupac, y el pop-rap se había apoderado de la escena con artistas de la disquera Bad Boy Records y cantantes como Puff Daddy.

Irónicamente este disco debutó como el número 1 en las listas de pop gracias a la popularidad que DMX ganó con su tema ‘Get me a dog’, desbancando a una gran cantidad de artistas que ostentaban ese título antes que él.

Aún así, parecía que el mundo no estaba feliz con su éxito, pues además de ser comparado con Tupac, cuando lanzó su disco, fue acusado de violar a una stripper, lo que pudo haber arruinado su reciente carrera, pero luego de una investigación fue declarado inocente del crimen y regresó más fuerte que nunca al mundo del rap.

Otros discos de DMX

La discografía de DMX es muy extensa

‘Flesh of My Flesh, Blood of My Blood’ fue el segundo disco que lanzó a finales del año 1998, la cual causó una gran controversia debido a que aparecía en la portada cubierto con sangre de cerdo, aunque esto no afectó su popularidad, ya que fue #1 por varias semanas y consiguió un triple platino.

‘...And there was X’, se posicionó como el tercer álbum de DMX antes que el 2000 llegara, el cual también debutó como el #1 en varias listas, lo que lo colocó como una estrella nata del rap y el hip-hop, además de ser el que le dio un éxito similar a ‘Get me a dog’, ya que este disco es el más vendido en su carrera con seis millones de copias vendidas.

DMX tuvo serios problemas con la ley nuevamente, y cuando finalmente los arregló, regresó con ‘The great depression’, su cuarto álbum lanzado en 2001 con Ruff Ryders, una disquera con la que mantuvo una buena relación por años, y consiguió un platino y nuevamente el puesto 1 en varias listas de popularidad.

Grand Champ fue el quinto disco de DMX y el que supuestamente sería el último, ya que el rapero anunció su retiro, a pesar del éxito del álbum, aunque debido a la demanda de los fans, el famoso rapero confirmó su regreso y firmó con Sony BMG en el año 2006 y ya estaba preparando su regreso con su sexto disco.

‘Year of the Dog…Again’ fue el disco de regreso de DMX, el cual tuvo varios retrasos y cambios de nombre, aunque se mantuvo similar a pesar de que se cambió a Sony BMG, y Def Jam le permitió conservar sus canciones en este disco, que nuevamente refleja su amor por los perros, pues el 2006 fue el año del perro.

DMX y su carrera en el cine

Además de su éxito en la música, también triunfó en el cine

El rapero también es un famoso actor, ya que hizo su debut en el mundo del cine junto a Method Man y Nas en la película ‘Belly’ en 1998, la cual no tuvo tanto éxito como se esperaba, al igual que con la cinta ‘The jamaican bobsled team’, que pasó desapercibida.

Sin embargo esto no significó que DMX fuera un mal actor, pues en el 2000, obtuvo el papel de ‘Silk’, en la película ‘Romero Must Die’, donde compartió la pantalla con estrellas del cine de acción como Jet Li y Aaliyah.

En el 2001 nuevamente participó en el cine con la película ‘Exit Wounds’ de Steven Seagal, la cual fue un éxito en taquillas, y DMX no sólo participó como ‘Latrell Walker’, sino que también fue el autor de la banda sonora de la cinta titulada ‘No sunshine’.

Tras esta película, se confirmó que el talento de DMX no solo radicaba en el rap, sino también en la actuación, pues firmó un contrato con Warner Bros, y volvió a participar con Jet Li en la cinta ‘Cradle 2 the grave’ del año 2003, donde nuevamente obtuvo un éxito en taquilla, donde también realizó la banda sonora.

En el año 2006, cuando supuestamente se retiraba, se pensó que se dedicaría a la actuación, ya que participó en ‘Never die alone’, para después participar en la secuela de Belly junto a Nas, además de que en el año 2007 obtuvo un papel en la cinta ‘Marble city’.

En el 2008 participó en ‘Lords of the street’, para regresar hasta 2019 en ‘Beyond Law’, nuevamente junto a Steven Seagal, mientras que en 2020 protagonizó la cinta ‘Fast Fierce: Death Race’, además de otros proyectos menores en años anteriores, convirtiéndolo en uno de los raperos que ha tenido más presencia en el cine.

Enemigos y peleas de DMX

Su relación con Jay-Z nunca se resolvió

En el mundo del rap siempre han existido las rivalidades, ya sea en el ámbito musical o a un nivel más violento que en ocasiones termina con los intérpretes realmente heridos o incluso muertos, algo de lo que DMX no pudo salvarse.

Una de sus rivalidades más destacadas fue con el famoso rapero Jay-Z y Ja Rule, con quienes primero inició una amistad, ya que incluso pertenecían al grupo Murder Inc. DMX y Jay-Z participaron en ‘It’s Murda’, el primer disco de Ja Rule, cuyo lanzamiento culminó con el rapero enemistándose con 50, Cent.

DMX decidió ponerse de lado del rapero intérprete de temas como ‘Candy Shop’, junto a Dr. Dre, G-Unit, Eminem y Busta Rhymes, algo que Ja Rule y Jay-Z no tomaron nada bien, y aunque DMX se reconcilió con Ja Rule en 2009, la enemistad con Jay-Z continúa.

Otro de los raperos con los que DMX ha tenido problemas es Kurupt del grupo de Tha Dog Pound, quien comenzó a atarcarlo por su romance con Foxy Brown, aunque nunca escaló a niveles peligrosos, nunca se ha resuelto su disputa.

DMX y sus problemas con la ley

El rapero ha sido detenido en varias ocasiones por distintos crímenes

En 1999 DMX fue detenido por apuñalamiento, aunque más tarde sería puesto en libertad. Fue acusado de asaltar a un hombre de Yonkers que según se dice había acosado a su esposa en mayo.

Los problemas para el DMX no pararon, ya que el tío y manager del rapero fue accidentalmente disparado por casualidad en un pie en un hotel de New Jersey. La policía registró la casa de DMX en la que recogió la crueldad hacia los animales, armas, y cargos de posesión de drogas contra el rapero y su esposa.

En el 2008 fue detenido varias veces por delitos como posesión de drogas, armas de fuego, conducir sin licencia y por intentar comprar marihuana, aunque poco después resolvió sus problemas legales, que continuaron durante todo el año.

El 2 de julio del 2008 DMX fue detenido en el aeropuerto Phoenix Airport después de llegar de Miami por órdenes pendientes y no aparecer en los tribunales. Su fianza fue de $1,075 dólares por conducir sin licencia y $10,000 para los anteriores cargos de drogas.

Dos semanas más tarde, fue arrestado en un centro comercial en Phoenix. Se sospecha que dio un nombre y número de seguro social falsos de ‘Troy Jones’, a un hospital para salir sin pagar los gastos médicos por $7,500 dólares y aunque salió bajo fianza, fue condenado a 3 meses de cárcel el 31 de diciembre de ese año.

A pesar de que fueron tres meses, su liberación se retrasó al 22 de mayo de 2009 debido a sus conductas violentas contra un oficial dentro de la cárcel, y poco después regresó a la cárcel para ser liberado hasta el 6 de junio de 2010.

En 2013 fue detenido por última vez en Carolina del sur por conducción imprudente y posesión de marihuana, además de que tenía una citación pendiente por conducir con una licencia vencida.

La adicción a las drogas de DMX

DMX comenzó a consumir crack a los 14 años

El 5 de noviembre del 2020, DMX tuvo una entrevista con Talib Kweli, donde finalmente se abrió con su público y reveló que ha luchado contra su adicción a las drogas desde que tenía 14 años de edad, pues fue cuando comenzó a consumir crack.

Su situación fue más difícil después de que reveló que en ‘el barrio’, no hay nadie con quien hablar, pues ninguna persona quiere escuchar sobre problemas con las drogas, ya que lo consideran como una señal de debilidad, algo que no se tolera en la comunidad del rap.

Asimismo, reveló que su adicción no fue voluntaria, pues quien era su mentor en ese tiempo, le dio a fumar un cigarro de marihuana con crack sin decirle lo que contenía, algo que años después consideró como una de las peores traiciones que podrías hacerle a un niño.

Aunque en la mayoría de las ocasiones su adicción ha sido por esta droga, no se sabe si fue esta misma sustancia la que le ocasionó el infarto por la supuesta sobredosis, pero todo apunta a que pudo ser crack lo que consumió durante la noche del sábado 3 de abril y que actualmente lo tiene debatiendo entre la vida y la muerte.

El infarto de DMX y su infarto por sobredosis

El estado de salud de DMX es grave

Durante el sábado 3 de abril, DMX fue internado de emergencia en el hospital White Plains en la ciudad de Nueva York después de sufrir un infarto por una supuesta sobredosis de drogas, que le causó graves daños y su estado es crítico.

De acuerdo con las primeras declaraciones de los médicos que lo atendieron, DMX presenta una actividad cerebral demasiado baja, lo que no da buenos pronósticos y sus fans temen que este accidente pueda ser el que acabe con su vida a la edad de 50 años, lo que significaría una grave pérdida para el mundo del rap y la música en general.

Hasta este domingo 4 de abril no se han revelado más detalles sobre su delicado estado de salud, pero sus fans ya han demostrado su apoyo, como se vio en las afueras del hospital por parte de los ‘Ruffy Ryders’, un grupo de motociclistas seguidores de su trayectoria.

Cabe mencionar que este podría ser el club de fans oficial de DMX, ya que incluso el rapero les dedicó el tema ‘Ruff Ryders Anthem’, en la década de los 90’s cuando el grupo apenas se formaba, por lo que ahora le regresan el favor demostrando solidaridad tras su infarto.

El álbum que DMX podría no terminar

DMX estaba trabajando en su nuevo disco con muchas colaboraciones

Después de su último lanzamiento en 2012, DMX estuvo trabajando arduamente en su nuevo álbum, el cual supuestamente sería titulado ‘X is coming’, en el que participaría con grandes figuras del rap como 50 Cent, Dr. Dre, Kanye West e incluso el fallecido cantante Pop Smoke.

Cabe mencionar que DMX ha tenido problemas con las drogas en muchas ocasiones, ingresando a rehabilitación por última vez en 2017, pero debido a su recaída, sus fans se preocuparon por su salud, ya que su muerte no solo dejaría pendiente su disco, sino grandes colaboraciones, como ‘Skyscrapers’ con el vocalista de U2, Bono.

Por el momento, el álbum de DMX ha quedado en segundo plano, pues ahora todos se preocupan por su estado de salud, así como su mejoría, para poder apoyarlo a superar su adicción a las drogas y pueda resurgir nuevamente, ya que de confirmarse que su infarto fue por una sobredosis de drogas, significaría que recayó en sus adicciones.

